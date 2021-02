Naarling Rutte dupeert mkb’ers opnieuw ‒ steunpakket véél later: ‘Verschrikkelijk, rekeningen komen deze week!’

Het vertrouwen in onze overheid zakt opnieuw verder weg. Ondernemers kregen te horen dat het extra steunpakket later wordt uitbetaald dan gepland. Voor veel mkb’ers komt dit nieuws hard aan: zij zijn namelijk extreem afhankelijk van dit pakket om de rekeningen te kunnen blijven betalen. De overheid onder leiding van premier Rutte dupeert ondernemers op deze manier nog meer, en nóg harder.



Voor veel ondernemers was het extra steunpakket dat onlangs werd aangekondigd door het kabinet een mooie bijkomstigheid. Het was een mogelijkheid om nog even tijdelijk te kunnen ademhalen. Gloort er dan eindelijk licht aan de horizon? Haha, nee hoor: de overheid kwam weinig later met slecht nieuws over het steunpakket. Het zal tegen de afspraak in namelijk niet deze week worden uitbetaald, zo meldt de NOS.

De eerste uitbetaling zou deze week plaatsvinden, maar wordt nu uitgesteld tot uiterlijk half april. Voor veel ondernemers komt dit nieuws aan als een mokerslag. Iedereen ging namelijk van eind februari uit, wanneer ook talloze rekeningen geïnd gaan worden. Nederlanders met een eigen bedrijf zitten dus bijhoorlijk met de gebakken peren:

“Het is verschrikkelijk. Iedereen rekende op deze week, want nu komen alle rekeningen weer binnen. Er wordt beloofd dat je in februari een tegemoetkoming krijgt en nu wordt het twee maanden uitgesteld. En dan gaat dit alleen om een vergoeding van vaste lasten, alles eromheen wordt niet meegenomen.”

Met dit soort fratsen is het niet verwonderlijk dat het vertrouwen in het kabinet, en in de overheid, gestaag daalt. Voor veel mensen zijn het extreem zware tijden, en zij zijn hierdoor enorm afhankelijk van de overheid. Een overheid die hen opzadelt met inconsistente coronaregelgeving en ondernemers financieel totaal afhankelijk maakt van de overheid. Alsof dat nog niet erg genoeg is, komt het Rijk ook nog eens de gemaakte beloftes niet na. Iets wat overigens de afgelopen tien jaar onder Rutte schering en inslag geworden is.

Het is niet verwonderlijk dat mensen dan het heft in eigen hand nemen en dreigen de boel open te gooien. Met zo’n overheid die je eigenhandig het faillisement in duwt heb je ook geen enkele concurrentie meer nodig.