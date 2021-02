Ophitser Arnoud van Doorn (PvdE, ex-PVV) doet aangifte tegen schrijfster die islam de rug toekeerde

Lale Gül (23) beschreef in haar autobiografische roman Ik ga leven hoe ze opgroeide in een streng islamitisch gezin en de islam uiteindelijk de rug toekeerde. Zo staat in Het Parool. Haar omgeving kotst haar nu uit en op Twitter deelt ze de ene na de andere haatreactie die ze vanuit die hoek heeft ontvangen. Arnoud van Doorn doet daar zelf ook graag aan mee. Maar toen zij hem van repliek bediende was de lol er snel af en deed hij aangifte…

Arnoud van Doorn heeft een nieuw dieptepunt bereikt. De partijleider van de islamitische Partij van de Eenheid (en ex-PVV’er) heeft gezien hoe erg de reacties richting Gül zijn en vond het nodig om daar zelf nog eens een schepje bovenop te moeten doen. Echt misselijkmakend.

Eerst maar even enkele reacties op Gül en haar boek:

Doe een keer origineel pic.twitter.com/rGeGCXQbCk — Lale Gül (@AmsterdamLale) February 25, 2021

Nog zo’n pareltje:

Vredelievend volkje, dat wel:

Ik vraag me echt af hoe ik bij machte ben mensen zo ziedend te maken pic.twitter.com/MglMnfSurZ — Lale Gül (@AmsterdamLale) February 25, 2021

Afijn, die meid loopt dus gewoon gevaar en Van Doorn ziet wat dit teweegbrengt. En wat doet hij? Dit:

Die Lala Gül die het leven van haar ouders heeft verpest, de Islam heeft verlaten en daar trots op is, en die Allah dingen "laat zeggen" in haar boek wordt uiteraard door alle media en moslimhaters op een voetstuk geplaatst. En rara wie steunt haar weer? 😠🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/toA7x1oxwy — Arnoud van Doorn (@ArnoudvDoorn) February 26, 2021

Gül was op z’n zachtst gezegd natuurlijk not amused dat Van Doorn de boel nog eens lekker opstookt. Na dagenlang bestookt te zijn met haatreacties en bedreigingen is het dan ook niet zo gek dat voor haar de maat een keer vol is. In een tweet noemt ze hem een “vuile hond”. Van Doorn is direct op z’n pikkie getrapt en doet alsof hij een goede daad heeft verricht, door aangifte te doen wegens belediging:

Wat een zwakzinnig figuur is dat zeg. Was natuurlijk al bekend, maar dat hij zó diep kon zakken en aangifte heeft gedaan tegen een meid, die door jan en alleman wordt bedreigd vanwege een boek? Kom op zeg… Wie wil daar nou nog op stemmen?