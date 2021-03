Arrogante Sylvana Simons ziet haar invloed met de dag groeien: ‘Wij bepalen mede de agenda ‒ we bereiken veel!’

Bij Jinek mochten twee opmerkelijke aspirant-Kamerpartijen een promotieverhaaltje komen vertellen. Uiteraard kreeg Simons’ weer vrij spel om haar partij de hemel in te prijzen. BIJ1, met één zetel in Amsterdam, heeft al zo veel bereikt. Ondertussen krijgt Nederland met Volt een partij die D66 op alle vlakken weet te overtreffen.



Gisteren bij Jinek zat een ongeduldige Sylvana Simons, die meent dat de tijd van BIJ1 is aangebroken. De afgelopen jaren heeft ze het discours al kunnen beïnvloeden vanuit haar ene zetel in de gemeenteraad van Amsterdam, en nu is het ‒ vindt ze ‒ tijd voor een landelijke doorbraak. Bij de vele antiracisme-demonstraties was BIJ1 immers altijd al prominent aanwezig. Niet langer is GroenLinks de meest activistische partij in Nederland. Nee BIJ1 is de overtreffende trap van de bomenknuffelaars geworden. Een gloedvolle Sylvana:

“We hebben de afgelopen vier jaar laten zien de politieke agenda te kunnen medebepalen. We hebben het discours medebepaald. Het is een andere tijd, vier jaar geleden waren we echt bleu.”

We kunnen er helaas nauwelijks omheen, maar Simons heeft toch echt wel gelijk. De partij, ondanks dat ze maar een luttele zetel in Amsterdam hebben, is qua invloed een stuk sterker geworden. Ze weet nu al de linkse partijen nog méér naar links te trekken. Met BIJ1 in de Kamer zal dit alleen maar verergeren. En die ene zetel wordt met de week realistischer.

Naast Sylvana zat ook Volt-lijsttrekker Laurens Dissen. Zijn beweging is een pan-Europese partij, een soort van D66 in het kwadraat. De partij vindt dat de EU de oplossing is van alles. Het probleem volgens Volt is dan ook dat Nederlandse politici denken in nationale grenzen, iets wat een grove fout zou zijn. Volt wil, als het even kan, Nederland omdopen in een superstaat van Europa. Laurens Dissen sprak gisteren over een toekomst met een nog groter wordend Brussel:

“Ik heb me erover zitten verbazen en verbijten; het gaat over het klimaat, over de sociale ongelijkheid, het gaat over corona. Dat zijn allemaal grensoverschrijdende uitdagingen en die hebben ook een grensoverschrijdende oplossing nodig. De Europese Unie zou daar de oplossing voor moeten en kunnen zijn. Daar wordt gewoon niet over gesproken. Dat is een gemis in het politieke debat.”

U hoort het, dus: Nederland krijgt er op deze manier een bonte verzameling bij van nieuwe partijen met op z’n zachtst gezegd opmerkelijke visies. Sterkte, jongens!