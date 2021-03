De Correspondent gaat vol communistisch: “Huizenbezit is een aanslag op de solidariteit”

Bij De Correspondent hebben ze een ‘schokkende’ ontdekking gedaan: huiseigenaren stemmen eerder rechts. Met allerlei onderzoekjes hopen ze de (meestal linkse) lezer naar slechts één conclusie te leiden: als je meer linkse stemmers wil, moet je af van huizenbezit.

Uit de onderzoeken die zij aanhalen blijkt dat huizenbezitters veel eerder geneigd zijn om rechts te stemmen. Dat heeft verschillende redenen, maar de meest simpele verklaring is het feit dat politiek beleid een huizenbezitter veel eerder direct raakt. Of het nou gaat om het neerzetten van windmolens of om het verhogen van de belasting: politiek beleid is voor deze groep mensen al vrij snel echt tastbaar.

De Correspondent beschouwt het bezitten van een huis als “een nieuw soort ongelijkheid”, eentje die “een aanslag op de solidariteit” is. En omdat uit onderzoek ook blijkt dat dit een “zichzelf versterkend effect” is, kun je alleen maar concluderen dat hoe meer huizenbezitters er na verloop van tijd zijn, hoe meer rechtse stemmers er uiteindelijk zullen zijn.

Die mensen zitten namelijk niet te wachten op een windmolen naast de deur of een hogere belasting op vermogen, dus linkse idealen verdwijnen als sneeuw voor de zon zodra het die mensen zélf dreigt te raken:

“Toch staan GroenLinks en D66 nu al voor een dilemma. Ze willen duurzame energie opwekken, maar hadden de tegenwind van hun eigen kiezers niet meegerekend. Die hebben naast groene dromen ook een eigen huis.”

Als linkse mensen dit artikel van De Correspondent lezen, wat is dan hun conclusie? ‘Als je meer linkse stemmers wil, moet je huizenbezit sterk terugdringen.’ Ze kunnen zichzelf beter De Communist noemen, dan weet je tenminste wat voor drek je dreigt te lezen en is het tenminste voor iedereen duidelijk dat het linkse propaganda is.