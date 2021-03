Exitpoll: FVD pakt flink aantal nieuwe zetels, SP en GroenLinks zakken door de grond en VVD en D66 lijken de grootste te worden…

De VVD lijkt zo goed als zeker onderweg naar de vierde verkiezingszege op rij. Alle kritiek op het coronabeleid van Mark Rutte ten spijt. In de eerste exitpoll van het onderzoeksbureau Ipsos staat de VVD op 35 zetels. Sigrid Kaag en haar D66 volgen met maar liefst 27 zetels en zou daarmee de tweede partij van Nederland worden. Maar het Forum voor Democratie van Thierry Baudet doet het ook goed en staat nu al op 7 zetels. Dat zijn er 5 meer dan tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen.

En wie weet wat er nog meer in het vat zit voor het FVD, want de exitpoll is natuurlijk nog geen definitieve peiling en al helemaal geen definitieve uitslag. Het zou dus zomaar kunnen dat de partij van Baudet de komende uren doorstoomt naar 8 of 9 zetels, en wie weet wel meer.

PVV

De PVV lijkt de grote teleurstelling op rechts te worden. Want ingehaald worden door het D66 van Sigrid Kaag hadden ze bij de PVV-fractie absoluut niet aan zien komen. De partij moet, volgens de exitpoll, genoegen nemen met een derde plek en zo’n 17 zetels.

GroenLinks en SP

Andere ‘verliezers’ zijn GroenLinks en de SP. Zowel de partij van Jesse Klavers als de partij van Lilliane Marijnissen zakken in de exitpoll van 14 naar 8 zetels.

CDA

Wopke Hoekstra verrast dan weer niet, zoals we ook wel zijn gewend van het oerdegelijke CDA. De partij zou volgens Ipsos nu uitkomen op 14 zetels.