Filmpje! “Ongevaccineerden weigeren bij een winkel?” Rutte: “Dat kan nú nog niet, nee”

“Ondernemers moeten klanten die zich nog niet hebben laten vaccineren tegen corona kunnen weigeren.” Dat is een stelling bij de radio, BNNVARA, NPO Radio 2. De reactie daarop van Mark Rutte? “Nee, dat kan nu nog niet, nee.” Wat?

De zogenaamde “wappies” riepen vanaf het begin van de coronacrisis een hele boel dingen. Bijvoorbeeld dat we uiteindelijk allemaal een mondkapje zouden moeten dragen, dat er een lockdown zou komen, dat die lockdown steeds weer verlengd zou worden, dat we allemaal aan het vaccin zouden moeten, dat er een samenleving zou komen waarin we ofwel continu getest worden dan wel met een vaccinpaspoort over straat moeten, en ga zo maar door.

Steeds weer werden mensen die dat zeiden weggezet als “gekken.” Zij gingen veel te ver. Dat zou allemaal niet gebeuren. Haha, knettergek!

Nou, in de tussentijd weten we dat een heleboel van die voorspellingen helaas waarheid zijn geworden. En er is reden ons zorgen te maken dat er daar binnenkort nog één kan bijkomen. Want bij BNNVARA radio reageerde Mark Rutte als volgt op de stelling dat ondernemers klanten moeten kunnen weigeren die zich nog niet hebben laten vaccineren tegen corona.

“Nnnnn, nee, dat kan nu nog niet, nee.”

Rutte Krijgt de vraag of ondernemers klanten mogen weigeren die niet gevaccineerd zijn.

Luisterd goed naar zijn antwoord. pic.twitter.com/fQFOC1qizp — 𝓐𝓶𝓪𝓿𝓮𝓵 (@PoemPie_Loempie) March 9, 2021

Niet, “nee dat moet nooit kunnen.” Niet, “nee dat kan momenteel niet, en gelukkig maar.” Maar: “Nee, dat kan nú nóg niet, nee.”

Oké dan. Niets aan het handje hoor. Ik maak me echt helemaal geen zorgen. Haha, een zure zeurkous die zich hier druk om maakt. Toch?