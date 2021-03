GL-burgemeester Halsema springt in de bres tegen nieuwe kraakwet: ‘Lokale handhaving is hiermee geenzins gediend!’

Vanmiddag stemt de Eerste Kamer over een wetsvoorstel voor een kraakverbod. Niet geheel verrassend is juist de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema (GroenLinks) tegen dit wetsvoorstel. Het zou de lokale handhaving alleen maar belemmeren, aldus de burgemeester. Alsof Amsterdam nu al alles op alles zet om krakers hard aan te pakken.

Het is niet heel verrassend dat uitgerekend de burgemeester van Amsterdam, toch wel het walhalla voor krakers, zich tegen het wetsvoorstel keert om de kraakwet aan te scherpen. Vanmiddag verschijnt het voorstel op de stemmingslijst van ’s lands senatoren, maar Femke Halsema heeft samen met de Amsterdamse politie en het OM een oproep gedaan aan de Eerste Kamer om tegen dit voorstel te stemmen, dat laat de NOS weten.

CDA en VVD hebben een nieuw plan om krakers sneller van iemands eigendom te laten verwijderen. Op dit moment worden krakers nog berecht via een kort geding, maar tot er een uitspraak ligt mogen ze nog even lekker de boel verbouwen en verpauperen. Het CDA en de VVD willen dat hier terecht een eind aan komt.

In Amsterdam is men niet zo blij met dit voorstel, want men meent namelijk dat het de ‘reguliere handhaving’ in de weg zal zitten, zo schrijft Halsema in een brief:

“Effectieve, lokale handhaving van het kraakverbod is geenszins gediend met dit wetsvoorstel.”

Maar laten we eerlijk wezen, Amsterdam staat bekend als één groot krakershol, en de “effectieve” handhaving in de hoofdstad laat vaak genoeg te wensen over. Twee jaar terug werd Amsterdam nog geteisterd door de We Are Here-kansenparels. Amsterdam heeft genoeg kansen gehad om dit probleem zelf “effectief” aan te pakken. Maar dat vertrouwen in hoofdstedelijke daadkracht werkte niet, en men liet zo allerlei panden in handen vallen van inbrekers.

Dus tijd voor een andere, strengere aanpak. En hopelijk trekken de vijfenzeventig senatoren zich niet te veel aan van de oproep van Halsema. Aanpakken, dat krakende geteisem!