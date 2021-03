Hé lockdown-despoot Rutte, gooi open dat land! Ziekenhuizen hebben weer ruimte voor reguliere, niet-covidzorg

Lockdown, avondklok of vaccins: iets werkt! Ziekenhuizen melden opnieuw een toename in de operatiecapaciteit. Dat betekent minder coronapatiënten en meer ruimte voor reguliere patiënten, dus gaan we langzaam maar zeker de goede kant uit. De argumenten die Rutte en zijn kabinet hanteren om Nederland potdicht te laten zitten raken dus in steeds hoger tempo op. Nederland moet en kán weer open!

Leest premier Rutte, en de rest van de lockdownverslaafde kliek in Den Haag mee? Uit cijfers van bemiddelingsorganisatie ZorgDomein blijkt dat de operatiecapaciteit van ziekenhuizen langzaam maar zeker toeneemt. De NOS meldt: “7 procent van de ziekenhuizen zegt alle planbare zorg te kunnen leveren, ruim 80 procent heeft daarvoor een deel van de capaciteit beschikbaar. Voor behandelingen die binnen zes weken moeten plaatsvinden kunnen patiënten in 74 procent van de ziekenhuizen terecht.”

Dat is natuurlijk buitengewoon positief nieuws. Niet alleen voor de zorg, maar voor heel Nederland. Want het kabinet gebruikte in het begin van de coronacrisis vooral het aantal besmettingen als maatstaf voor de effectiviteit van het de coronamaatregelen. Toen het virus eenmaal wild om zich heen greep bleek dat al snel een achterhaalde strategie en moest de focus komen te liggen op de zorgcapaciteit, met name die van ziekenhuizen. En daar merken ze nu dus dat er steeds meer ruimte beschikbaar is voor patiënten zonder corona.

Van die derde coronagolf, waarover het RIVM al maanden het nodige roeptoetert, merken ze in de ziekenhuizen dus maar weinig. Als deze trend zo door blijft gaan (en omdat de vaccins blijken te werken is die kans zeer groot) dan raken de argumenten van het kabinet om het land op slot te houden snel op! Kortom, wie ploft deze getallen neer op het bureau van de premier en dwingt hem om Nederland uit zijn vrijheidshatende lockdown-wurggreep te verlossen? Met dit soort fantastisch goed nieuws uit de zorgsector zou dat potdomme eens tijd worden ook!