LOL-filmpje! Enorme verkiezingsloser Jesse Klaver stapt niet op: ‘Missie van GroenLinks is urgenter dan ooit!’

Jesse Klaver en zijn GroenLinks zijn gisteren ongelooflijk afgegaan bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ze hadden veertien zetels, maar daar blijven er nog maar een magere zeven van over. Voor een partij als GroenLinks is dat natuurlijk een volstrekt onacceptabele score. Maar toch gaat Klaver door.

“Ik sta hier met allemaal collega’s, van wie ik er veel niet terug ga zien in de volgende fractie,” aldus Jesse Klaver. “Dat doet pijn.”

Maar heeft hij dan ook nagedacht om op te stappen? “Nee, dat heb ik niet. Omdat ik de missie van GroenLinks urgenter is dan ooit, en omdat ik daar graag met de partij in doorga.”

Ja, dat is een beetje bezopen Nederlands, maar ja: we hebben het hier wel over Jesse Klaver, hè?

Jesse Klaver (GroenLinks) stapt niet op… pic.twitter.com/iE8bRnH32C — Ernst Lissauer (@ErnstLissauer) March 18, 2021

Hoe dan ook, de argumentatie van Klaver is best wel hilarisch. Hij gaat door omdat… omdat… nou ja, omdat hij het zo fijn vindt om leider te zijn van GroenLinks. Dat is waar zijn belachelijke statement op neerkomt. Kijk de video maar eens een paar keer. De missie van GroenLinks is urgenter dan ooit. Ja, leuk. Dat kan een ander ook doen. Maar dan komt de echte reden: omdat hij daar graag mee doorgaat.

En trouwens, als hij leider-af is moet hij iets anders gaan doen. Maar Klaver kán niet zo heel veel anders. Het is of Kamerlid zijn, of een onderbetaald baantje ergens als stratenveger. Je kunt je er iets bij voorstellen dat hij dan maar aanblijft. Want op deze manier mag hij zich belangrijk voelen én verdient hij ook nog eens grof geld.

Maar gaan GroenLinks-kiezers, -leden en -Kamerleden dat klakkeloos accepteren? Want de ‘Justin Trudeau van Nederland’ (haha!) kan door wíllen, maar als zijn partij dat laat gebeuren zijn ze daar écht op hun achterhoofd gevallen.