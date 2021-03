Peilingen! Incapabele WW-moordenaar Wopke Hoekstra (CDA) weet zich steeds impopulairder te maken

Uit een onderzoek naar de effecten van het RTL-debat, uitgevoerd door I&O Research, blijkt dat D66-leider Sigrid Kaag volgens kijkers van het debat het meest overtuigend was. CDA-leider Wopke Hoekstra is de enige politicus die niet positiever werd beoordeeld na het debat. Toch lijkt Kaag hier niet van te profiteren en gaan juist Rutte en Hoekstra er met de winst vandoor!

Het RTL-debat heeft Sigrid Kaag een hele kleine overwinning opgeleverd, als je het überhaupt een overwinning zou kunnen noemen. Ze wordt door kijkers van het debat nu als iets overtuigender ervaren, maar that’s it. Dat blijkt uit de nieuwste peiling van I&O Research.

Veel interessanter is het feit dat Wopke Hoekstra bij de kijkers een volstrekt modderfiguur lijkt te hebben geslagen. Alle deelnemende lijsttrekkers hebben een positievere indruk van zichzelf achter weten te laten, behalve Hoekstra. De christendemocraat ging er zelfs op achteruit. Van een 6,5 naar een magere 6,0. Dat is achter Lilian Marijnissen, Sigrid Kaag én Mark Rutte. Opvallend, omdat de CDA’er vóór het debat ze nog allemaal voor is. Nu is hij uit de top 3 gekukeld:

Toch is het opvallend aan dit gebeuren dat Hoekstra hier vooralsnog geen schade van lijkt te ondervinden. Want hoewel Kaag en Rutte het meest overtuigend overkwamen bij de kijkers, zijn het vooral Rutte en Hoekstra die er van lijken te profiteren. De groep mensen die het debat niet hebben gezien (maar er wel over hebben gehoord en gelezen), wijzen Rutte en Hoekstra aan als winnaars. En helaas voor Kaag is die groep veel groter.

Kijkers kregen ook de vraag of ze de politici betrouwbaar zouden vinden als minister-president. Daar deden Hoekstra en Kaag het allebei bijzonder slecht en kwam Geert Wilders juist als winnaar uit de bus!

“De meeste politici worden na het kijken van het debat minder “betrouwbaar als minister-president” gezien dan ervoor. Uitzondering hierop zijn Geert Wilders (al is het aandeel dat hem betrouwbaar als premier vindt nog steeds klein, 14%) en Sigrid Kaag (het aandeel dat haar níet betrouwbaar zou vinden als premier nam toe, maar het aandeel dat haar wél betrouwbaar als premier zou vinden nam niet af). (…) Wopke Hoekstra (…) leverde in: van 61 naar 53 procent.”

De conclusies zijn duidelijk: Kaag kan doen wat ze wil maar wint nauwelijks (of verliest zelfs) iets. En Hoekstra kan het beste bij tv-programma’s wegblijven! Laat hem nog maar wat consulting voor McKinsey doen, of iets dergelijks. Of z’n kinderen verzorgen samen met Liselot. Maar het zijn van een lijsttrekker? Nah, dat kan hij beter aan Pieter Omtzigt, ofzo, overlaten!