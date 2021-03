Repressie! Covid-overheid sluit terras eigenwijze horecazaak en overweegt straf, boetebedrag gelukkig al gecrowdfund

Zoals wel vaker blijkt de Nederlandse overheid niet vatbaar voor nieuwe ideeën, noodlijdende ondernemers of in het algemeen burgers die in de penarie zitten. In Breda werd een horecaterras met man en macht ontruimd, omdat de uitbater de euvele moed had om gewoon z’n terras in de buitenlucht te openen voor publiek. Een boete hangt in de lucht, maar is in ieder geval alvast gecrowdfund.

Vice-voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Johan de Vos vertelde enkele dagen geleden dat hij zijn terras weer gewoon open ging doen. Dat heeft hij nu gedaan, meldt BN DeStem. De 4.300 euro boete die hij daarvoor kan krijgen, zou hij door middel van crowdfunding gaan betalen. Nou, dát lukt hem wel. De Vos heeft in twaalf uur tijd ruim 7.000 euro opgehaald!

De stunt van De Vos is zo’n succes gebleken dat Marianne Zwagerman al spreekt van “het nieuwe normaal”:

Het nieuwe normaal, je koffie afrekenen en meteen wat storten om de boete te crowdfunden. Hup Johan. Hup Horeca. #openNLnu https://t.co/m64lVEdIhN pic.twitter.com/Cf0UnkemUE — Marianne Zwagerman (@mariannezw) March 2, 2021

Het idee van De Vos en Zwagermans’ “nieuwe normaal” is niet nieuw, maar wel heel effectief. Jaren geleden gebeurde hetzelfde met cafés die werden geconfronteerd met het rookbeleid en de boete gingen betalen met gedoneerd geld. Maar daar houdt de vergelijking ook wel op, want die rokersboetes waren lang niet zo duur en de situatie voor de horeca is nu wel echt een kwestie geworden van leven of dood.

En kennelijk is dat een breedgedragen sentiment in de samenleving! Want 7.000 euro ophalen in 12 uur tijd en met ‘maar’ 400 donaties, betekent dat sommige mensen bereid zijn echt grof geld neer te tellen. En dat alléén maar om deze ondernemer te steunen in zijn strijd.

Mochten er nou meer mensen zijn die Johan de Vos zouden willen steunen in zijn strijd, dan kan dat via deze link. En hopelijk richten meer horeca-ondernemers een crowdfunding op, zodat ze overeind kunnen blijven!

Voor De Vos komt het geld in ieder geval geen moment te laat. Zijn volledige terras in Breda werd vanmiddag ontruimd, vlak nadat de gasten hun eerste drankje geserveerd hadden gekregen. Volgens Johan de Vos vindt er nog overleg plaats of hij een boete van 4.000 euro krijgt of een waarschuwing: “Als het dat laatste is heb ik gewonnen. Ik neem het de gemeente Breda niet kwalijk. Minister Grapperhaus is degene die niet wil begrijpen dat terrassen veilig zijn.”

Zo. Die mag onze repressieve overheid in hun zak steken.