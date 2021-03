Schokkende peiling! PVV (29) bijna op gelijke hoogte met VVD (30), flink verlies voor SP en GroenLinks

In een nieuwe peiling maakt de PVV een flinke sprong voorwaarts, en weet de beweging van Geert Wilders bijna de VVD van Mark Rutte van de troon te stoten. 29 zetels gaat de PVV halen, als het aan de big data-peiling van IT-ondernemer Eduard Nandelall ligt. De VVD blijft nog maar nipt de eerste, met slechts één zetel meer: 30. Ook komen Volt, Nida, JA21 en wellicht zelfs Lijst 30 van Willem Engel de Kamer binnen, zo luidt de opvallende prognose.

De meeste peilingen zijn duidelijk: de VVD verliest zetels, maar blijft fier aan kop staan. Zo niet in de nieuwe peiling van IT-ondernemer Eduard Nandelall; daar kunnen de liberalen van Mark Rutte de PVV’ers van Geert Wilders nog maar nauwelijks voorblijven: het staat er 30 om 29. Dat laatste zou de hoogste score ooit betekenen voor de PVV, die nooit verder kwam dan 24 zetels in 2010.

De peiling ziet behalve de historische score voor de PVV ook enkele partijen flink veel zetels inleveren. Zo gaat de SP van 15 naar 8 zetels, wat een stuk lager is dan de marge in de Peilingwijzer (9-11) nu aangeeft. Ook GroenLinks krijgt met slechts 10 zetels een flink lagere uitslag toebedeeld dan in de Peilingwijzer (11-13). Het CDA doet het dan weer relatief beter: 20 zetels, in plaats van de 17-19 die de overige peilingen de christendemocraten van Wopke Hoekstra toeschrijven.

Er komt een grote hoeveelheid nieuwe partijen naar de Tweede Kamer, voorziet Nandelall verder. Behalve Nida, JA21 en Volt (allen 1 zetel), maakt ook Lijst 30 van Viruswaarheid-voorzitter Willem Engel een goede kans met één of meerdere zetels straks een fractie in Den Haag te mogen vormen. “Ik denk zelfs dat als Lijst 30 nu doorpakt dat ze nog wel eens 2 of 3 zetels kunnen halen,” aldus Nandelall. Zijn onderzoek ziet dat er voor de partij die officieel geleid wordt door Anna Zeven online ongeveer even veel beweging is als voor de SGP, en dat de partij trendmatig in de lift zit sinds de avondklokrechtszaak die Engel voerde tegen de Staat.

Eduard Nandelall heeft deze peiling uitgevoerd op een andere manier dan bijvoorbeeld I&O Research, Kantar of Ipsos dat doen. In plaats van potentiële kiezers te vragen naar hun voorkeuren bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen, heeft het bedrijf onderzoek gedaan met wat het zelf omschrijft als “big data.” Tools als Fan Page Karma, Agora Pulse, Appnexus, Site Scout, Buzzsumo en meer zijn gebruikt om zo nauwkeurig mogelijk te bepalen hoe populair alle partijen zijn onder het electoraat.