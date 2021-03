‘Stemmenteller’ Haarlemmermeer dreigt PVV- en FvD-stemmen te laten verdwijnen: ‘Ik help wel een handje!’

De lijst van stemmentellers die het niet zo op hebben met stemmen op de PVV of de FvD wordt steeds langer! Willem-Jan Pelle, een vermeende stemmenteller in Haarlemmermeer, wil dergelijke stemmen gewoon laten “verdwijnen.”

Een democratie is alleen oké als er wordt gestemd op partijen die jou bevallen. Dat is kennelijk de waan waarin enkele stemmentellers deze Tweede Kamerverkiezingen verkeren, onder anderen bij de SP, in Rotterdam en wellicht nu ook in het Noord-Hollandse Haarlemmermeer. Daar meent ene Willem Jan Pelle dat hij ‘alle FVD en PVV stemmen natuurlijk laat verdwijnen.’ Pelle beweert een stemmenteller te zijn, alhoewel dat niet bevestigd is. Wat we wel weten is dat hij zó overtuigd is van zijn eigen gelijk, dat ze het openlijk durft toe te geven op Twitter! De morele verhevenheid die zo kenmerkend is voor zulke types, maakt ze compleet blind voor iedere vorm van beschaafdheid.

De politie en het OM gaan het nog druk krijgen als dit zo door blijft gaan! De gemeente Haarlemmermeer is gelukkig direct op de hoogte gebracht van deze potentiële antidemocratische droeftoeter en neemt het bericht uiterst serieus:

Hartstikke mooi natuurlijk, maar “intern onder de aandacht brengen” is nog niet hetzelfde als zo’n figuur die dit moment stemmen aan het tellen is wegsturen uit het stembureau.

En bedenk wel: dit zijn tot nu toe alleen nog maar de mensen die zélf hebben aangegeven de boel te bedonderen. De kans zit er dik in dat er ook een aantal tussen zitten die nét wat slimmer zijn en, doortrapt als ze zijn, gewoon hun mond houden. Hopelijk worden moraalridders zoals Willem-Jan in ieder geval keihard aangepakt! Het ondermijnen van de verkiezingen moet namelijk stoppen, en wel meteen.