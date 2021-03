Wilders pakt “corrupt” partijkartel hard aan: ‘Toen PVV 2e werd was er maar 1 verkenner. Maar met D66 opeens 2!’

PVV-leider Geert Wilders is woest. Want het partijkartel speelt een ontzettend hypocriet dubbelspel. Toen de PVV in 2017 de tweede partij van het land werd gebeurde er niks. Maar nu D66 de tweede is komen er ineens niet één, maar twee verkenners: één van VVD én één van D66. “Wat een corrupte bende,” schrijft Wilders terecht.

“In 2017 werd de PVV de tweede partij en kwam er alleen een VVD-verkenner na de Tweede Kamerverkiezingen,” schreef Wilders gisteravond op Twitter. “Maar nu D66 tweede is geworden komen er twee verkenners, van VVD én D66. Wat een corrupte bende!”

In 2017 werd de PVV de tweede partij en kwam er alleen een VVD-verkenner na de TK-verkiezingen, maar nu D66 tweede is geworden komen er twee verkenners, van VVD én D66. Wat een corrupte bende. We zullen ze politiek vanaf dag 1 het vuur aan de schenen leggen. #PVV #Wilders — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 18, 2021

Daar is natuurlijk geen woord te veel aan gezegd. Het klopt helemaal. De PVV wordt als een melaatse behandeld, terwijl de leden van het partijkartel elkaar op een heel andere, ondersteunende manier behandelen. Het is eigenlijk gewoon zielig.

Wilders maakt zich daar boos over, maar ziet het ook als motivatie om de komende jaren hard te werken en er met gestrekt been in te gaan. “We zullen ze politiek vanaf dag 1 het vuur aan de schenen leggen.”

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Parler!

Dat klinkt natuurlijk veelbelovend. Maar of Wilders het ook kan waar maken? Hij zal er in ieder geval alle gelegenheid voor krijgen de aankomende tijd… De coronacrisis, en de maatregelen die het kabinet probeert op te leggen, verdienen felle oppositie.