CDA-leider Hoekstra weigert te reageren op onthullingen uit notulen over Omtzigt: ‘Niet netjes om hier nu over te praten’

CDA-leider Wopke Hoekstra was zojuist op formatiegesprek bij Herman Tjeenk Willink, maar vrijwel niemand was geïnteresseerd in de inhoud van het gesprek. Men wilde antwoorden horen van Hoekstra over de uitgelekte notulen. Hoekstra als minister heeft doelbewust informatie achtergehouden voor de Tweede Kamer én heeft geprobeerd CDA’er Pieter Omtzigt ‘te temperen’.

De CDA-leider was helaas niet bereid om antwoorden te geven over de onthullingen van eerder vandaag. Door het lekken van een aantal geheime notulen werd pijnlijk duidelijk dat alle kabinetspartijen en hun ministers meededen aan het doelbewust achterhouden van informatie voor de Tweede Kamer. Daarnaast bleek uit de notulen dat Hoekstra enorm veel boter op zijn hoofd heeft. Tijdens de formatiecrisis deed Hoekstra nog alsof hij te doen had met Pieter Omtzigt en de ‘functie elders’-kwestie. Maar uit de notulen blijkt dat Hoekstra zelf ook probeerde om Omtzigt “tot rede te brengen”.

Hoekstra verwacht een Kamerdebat over het RTL-bericht. "Ik vind het niet netjes om hier nu als lid van een demissionair kabinet op vooruit te lopen." pic.twitter.com/Ijf8pOV7bh — Auke van Eijsden (@AukevanEijsden) April 21, 2021

Door de onthulling realiseert Hoekstra zich dat zijn positie onder vuur ligt. Waarschijnlijk hebben zijn spindoctoren en partijtop gezegd dat hij maar beter kan zwijgen tot men met een of andere smoes op de proppen komt. Hoekstra heeft het voor elkaar gekregen om in zeer korte tijd het imago van het CDA door de wc te spoelen. De geloofwaardigheid van de partij is naar een dieptepunt gezakt en heel Nederland zit met spanning uit te kijken naar de volgende zet van Pieter Omtzigt.