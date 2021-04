Fransman (83) eist vrijheid terug: ‘Ik heb twee vaccins gehad en wil uitzondering van de lockdown!’

Een 83-jarige Fransman eiste voor de Franse Raad van State, het hoogste juridische orgaan in het land, dat hij zou worden uitgezonderd van de lockdown. Hij heeft twee Pfizer-prikken gehad, dus vroeg hij zich af waarom die regels nog steeds voor hem zouden moeten gelden. Dat meldt het AD.

De gepensioneerde Fransman bracht zijn regering toch enigszins in verlegenheid door met deze rechtszaak aan te komen. Wat hem betreft was de redenering namelijk volstrekt helder: na twee vaccins vormt hij voor niemand een gevaar en de Europese Unie werkt al aan een ‘vaccinatiepaspoort’. EU-lidstaten gaan toe naar een situatie waar je je vrijheid ‘terugkrijgt’ als je kunt laten zien dat je gevaccineerd bent. In feite vraagt hij dus om iets wat toch al staat te gebeuren.

Hij heeft de rechtszaak uiteindelijk niet gewonnen, maar legde hiermee wel een frappante redenering bloot. De Franse regering “presenteert de vaccins juist altijd als enige middel dat definitief een einde kan maken aan de pandemie. En nu zegt dat de regering dat het maar gedeeltelijk effectief is”, aldus zijn advocaat. Dat betekent dus voor heel veel oude Franse burgers dat ze nog maar even moeten wachten op hun vrijheid, totdat de Franse regering ook eindelijk zo ver is om de boel weer open te gooien. Volstrekt onacceptabel natuurlijk.

De corona-regels van diverse regeringen lijken hier en daar snel te worden ingehaald door een nieuwe realiteit, waardoor de maatschappelijke spanning in rap tempo verder oploopt. In heel Europa komen burgers namelijk in een situatie terecht waar de regels niet meer op aansluiten. In Nederland zien we dat met de sneltesten, waardoor mensen weer meer bijeenkomsten organiseren.

Op een gegeven moment moet een overheid wel omschakelen, omdat anders de frustratie te groot gaat worden. Het valt toch ook niet meer te verkopen dat je na twee vaccins of een negatieve sneltest alsnog kunt worden beboet voor iets wat anderhalf jaar geleden nog volstrekt normaal was, alleen omdat het “de regels” zijn? De stunt van die 83-jarige Fransman moet worden gezien als een signaal voor overheden om snel na te gaan denken over een ‘exit strategie’: ‘hoe keren we terug naar normaal?’