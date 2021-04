FVD krijgt gelijk over tóch minder dodelijke Britse coronavariant: ‘Wij zagen als enige dat dit niet deugde!’

Uit nieuwe onderzoeken blijkt dat de Britse variant van het coronavirus niet dodelijker is dan zijn voorgangers. Toch heeft ons kabinet zijn hele strategie gebouwd op het idee dat de Britse variant vele malen gevaarlijker was, en mede daarom de avondklok ingevoerd. Forum voor Democratie merkte al vroegtijdig op dat de onderbouwingen van het kabinet niet klopte, maar men wilde niet luisteren. De partij haalt verhaal nu nieuw onderzoek het gelijk van de beweging aantoont.



Al vanaf het begin vond Forum voor Democratie het “waanzin” dat men de ene na de andere draconische maatregel invoerde vanwege de komst van de Britse variant. Volgens FVD ontbrak het aan een cijfermatige onderbouwing en vroeg keer op keer naar de correcte getallen. FVD-Kamerlid Van Haga werd hierop zelfs meerdere malen hard aangevallen door minister De Jonge, maar Van Haga lijkt gelijk te hebben gekregen met zijn kritiek. Uit recent gepubliceerde studies blijkt namelijk dat de Britse coronavariant helemaal niet dodelijker is dan de klassieke variant uit China.

De Britse variant blijkt helemaal niet dodelijker. #FVD zag als enige dat de cijfermatige onderbouwing van het kabinet niet deugde. Toch werd de variant misbruikt om de avondklok in te voeren, die nog steeds van kracht is. Deze waanzin moet stoppen. FVD wil Nederland weer vrij! pic.twitter.com/8heflgp3xG — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) April 13, 2021

De partij is door aanvallen van De Jonge in een verdomhoekje geplaatst. De kanttekeningen van Forum zou voornamelijk ‘wappiekritiek‘ zijn, aldus de minister. De grote vraag is nu of coronastuntelaar De Jonge bereid is om ‘sorry’ te zeggen. Want Forum voor Democratie uitte dus al die tijd terechte kritiek op het beleid van het kabinet.

Helaas zal de vice-premier waarschijnlijk wel weer met een onnavolgbaar antwoord komen, of zich in eerste instantie moeten verantwoorden voor de malafide praktijken van zijn ministerie. En anders druk zijn om al het geblunder met de vaccinaties recht te kletsen. Maar excuses maken voor het zaaien van paniek vanwege de Britse variant, en het wegzetten van zijn critici? Nee hoor, daarvoor is de koning van de puinhopen vermoedelijk veel te ijdel. Bah!