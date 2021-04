Gewetenloze CDA-prominenten houden krampachtig vast aan de macht: ‘Steun nou gewoon Mark Rutte!’

Nu we zo’n beetje alle VVD-prominenten wel voorbij hebben zien komen om Rutte aan te prijzen, is nu de beurt aan het CDA om een blik prominenten los te trekken die publiekelijk hun steun verklaren aan Mark Rutte. Voor de kans op macht gooien ze hun eigen Pieter Omtzigt kennelijk maar wát graag voor de leeuwen.

Politiek op z’n lelijkst: CDA’ers die hun eigen principes negeren om de voorman van een andere partij de hand boven het hoofd te houden, in de hoop dat hun afgekalfde partijtje nog wat macht kan behouden. Het kan kennelijk allemaal, zoals te lezen valt bij WNL.

Demissionair CDA-minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) negeert doodleuk het feit dat iemand uit zijn kabinet een partijgenoot wilde wegwerken. In plaats daarvan richt hij zich volledig op ChristenUnie-leider Gert Jan Segers, die zich volgens hem “bestuurlijk onverantwoordelijk” heeft opgesteld door niet meer met Rutte in een nieuw kabinet te willen gaan zitten.

CDA-prominent Hans Hillen doet ook een duit in het zakje en spreekt van “veel te veel emotie, gekakel en kippendrift.” Fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer, Ben Knapen, noemt het optreden van Segers “aanmatigend en onverstandig.”

Segers is dus de makkelijke schietschijf geworden voor dit soort CDA’ers om hun steun voor Rutte te blijven uitspreken. Het lijkt wel alsof ze slechts twee simpele instructies hebben meegekregen: 1. Val Segers aan, en; 2. Spreek steun uit voor Rutte “in het landsbelang”. Zo vermijden ze de discussie over ‘Omtzigtgate’ en geven ze een duidelijk signaal dat het ze puur om de macht gaat.

Al die op Rutte verliefde CDA’ers komen over als agressieve verkopers die je vertellen dat de ‘geweldige actie met megakorting’ nog maar een paar minuten geldig is: “Beslis nu of betaal straks de hoofdprijs!” Want dat Rutte, Ollongren en Jorritsma de hele boel bij elkaar hebben gelogen is wat hen betreft vast wel vervelend, maar als je Rutte nu niet steunt dan dreigen “Belgische toestanden,” middenin een crisissituatie! Oh nee, help! Dan toch maar een beroepsleugenaar in het Torentje houden!

Het lijkt er meer op dat CDA’ers na het Paasweekend de balans hebben opgemaakt en vrezen voor een patstelling die kan leiden tot nieuwe verkiezingen. Dat willen ze absoluut niet, want dan gaat het CDA, net als de VVD, fors inleveren. En dus wordt maar laf de hoofdverantwoordelijke van de toeslagenaffaire in het zadel gehouden. Ongelooflijk!