Klimaatrechtspraak: Duits Hooggerechtshof dwingt regering om méér “tegen klimaatverandering” te doen

In Nederland was er de Urgendazaak. Die dwong de regering om meer, strenge, harde maatregelen te nemen, hoegenaamd in de strijd “tegen klimaatverandering.” In Duitsland hebben ze daar nu hun eigen versie van. En ook bij onze oosterburen houdt dit in dat Berlijn meer, meer, meer zal moeten doen – op kosten, natuurlijk, van de burger.

Het Duitse Hooggerechtshof is van mening dat de Klimaatbeschermingswet uit 2019 te weinig houvast biedt om klimaatverandering vanaf 2031 te reguleren, legt Elsevier uit.

Maar nu komt het: het Hooggerechtshof gebruikt de Grondwet vervolgens op zo’n manier dat de klimaatwet opeens een inbreuk is op de “vrijheidsrechten” van jongeren. Dit niet omdat de maatregelen opgedrongen worden aan de bevolking, maar omdat de wet volgens het Hof ruimte zou bieden aan de wetgever om maatregelen uit te stellen tot na 2030. En omdat omdat de uitstoot van stikstof “schadelijk” zou zijn voor het klimaat en daardoor voor mensen, en dan met name voor jongeren, die er over tientallen jaren de consequenties mogelijk van zouden ondervinden, is het in strijd met hun “vrijheidsrechten.”

Deze rechtszaak werd aangespannen door het links-radicale Greenpeace én Fridays For Future van, je raadt het al, Greta Thunberg. De extreem-linkse Zweedse activiste heeft met haar organisatie er dus voor gezorgd dat er in Duitsland strengere klimaatmaatregelen moeten komen. Waar niet zij, als Zweeds burger voor betaald, maar de Duitse burger.

Het doet allemaal sterk denken aan de Urgendazaak in Nederland, die voor enorme problemen zorgde omdat de rechter de regering dwong bijzonder kostbare maatregelen te nemen, die economisch grote effecten hebben.