Ontdekker van toeslagenaffaire pakt inhumaan kabinet snoeihard aan: ‘Ik heb gezien dat de fraudejacht ontstaan is vanuit dit kabinet en daarbij de rechtsbescherming is afgebroken’

Advocate Eva González Pérez, die de discriminatie vanuit de overheid aan het licht heeft gebracht, was vandaag te gast bij het programma Buitenhof. Daar sprak ze over het inhumane kabinet die zelf de rechtsbescherming heeft afgebroken in Nederland.

Advocate González Pérez is door politici vanaf het begin af aan al geprezen; zij heeft de wanstaltige praktijken bij de Belastingdienst aan het licht gebracht. Vandaag sprak ze bij Buitenhof over wat ze nu ziet gebeuren in de politiek en wat 10 jaar Rutte Nederland heeft opgeleverd.

Ik heb gezien dat de fraudejacht ontstaan is vanuit dit kabinet en daarbij de rechtsbescherming is afgebroken’, aldus Eva González Pérez die de toeslagenaffaire aan het rollen bracht. Ze geeft drie aanbevelingen waarmee de nieuwe open politiek volgens haar kans heeft #buitenhof pic.twitter.com/teHvaHZlUV — Buitenhof (@Buitenhoftv) April 11, 2021

“Ik kijk puur feitelijk naar het dossier. Daarin heb ik gezien, gedurende de afgelopen zes jaar en daarvoor, dat de fraudejacht, op deze burgers in de toeslagen, ontstaan is vanuit dit kabinet en daarbij is ook de rechtsbescherming afgebroken. Dat zijn voor mij al twee heel belangrijke constateringen.”

González Pérez is er van overtuigd dat het vertrouwen in de overheid alleen kan worden hersteld als in de volle omvang wordt erkend wat de gedupeerde ouders is aangedaan. Er zijn nog steeds heel veel zaken niet transparant en dat moet veranderen.

De vraag is alleen of dat met Rutte – en beter gezegd met de Rutte-doctrine – wel gaat lukken. De overheid is alleen maar een stuk geheimzinniger geworden met Rutte aan het roer, transparantie is ver te zoeken. Laat staan dat de demissionair premier de volle omvang van het schandaal gaat erkennen.