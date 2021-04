Oud-D66-minister Van Boxtel ontzettend blij dat Rutte mag blijven: ‘Chique van Kaag, onze democratie functioneert!’

VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte staat volgens D66-coryfee en oud-minister Roger van Boxtel als het ware “onder curatele.” Bij radioprogramma Spraakmakers probeert hij ons wijs te maken dat de democratie als een zonnetje werkt. Sterker nog: “Kaag en Hoekstra hebben op een buitengewoon chique manier de bal bij Rutte teruggelegd,” aldus Van Boxtel. Wat. Een. Grap!

Het debat van gisteren eindigde in een farce. Rutte, Ollongren en Jorritsma wisten vrijwel álles nog van de gesprekken die ze hebben gevoerd, behalve toen het op het onderwerp Pieter Omtzigt aankwam. Heel Nederland heeft, dankzij de knulligheid van Ollongren, kunnen zien dat Rutte gewoon een ordinaire machtspoliticus is.

Eentje die ook nog eens een uitweg kreeg aangeboden door drie partijen (CDA, D66 en de ChristenUnie), omdat ze een motie van wantrouwen niet wilden steunen. Daardoor kon Rutte op onbegrijpelijke wijze aan de macht blijven. Laat je de emotie en iedere vorm van moraal buiten beschouwing, dan zou je inderdaad kunnen zeggen: ‘Knap gespeeld!’ Maar met een functionerende democratie heeft het echt weinig van doen.

Toch oppert Van Boxtel hier de overtuiging dat wat er gebeurd is “chique” is en volgens hem een “functionerende democratie” betekent.

Op Radio 1 is de oud-bewindsman lyrisch over de uiterst lelijke gang van zaken:

“Wat betreft het functioneren van de democratie is Van Boxtel positief gestemd. “Voor iedereen die nu cynisch of boos is: onze democratie functioneert. Alles is gezegd.” De afloop is volgens hem in handen van de demissionair premier zelf. “