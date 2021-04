Paniek bij apothekers door run op zelftests: ‘het is geen vrijbrief voor feestjes!’

Er is lichte paniek ontstaan bij apothekers nu daar sinds deze week de zelftests te koop zijn. Er is een ware run op ontstaan, omdat mensen het lijken te beschouwen als een vrijbrief voor feestjes en etentjes. ‘Dat is natuurlijk niet de bedoeling!’ waarschuwt Aris Prins van Apothekersvereniging KNMP via Het Parool.

Veruit de meeste mensen houden zich nog steeds goed aan alle coronamaatregelen. Maar de reden waarom ze dat doen is omdat ze het niet op hun geweten willen hebben dat ze anders iemand besmetten, die daardoor wel eens in het ziekenhuis terecht zou kunnen komen of zelfs zou kunnen overlijden. Dat is ook de voornaamste reden dat ze over het algemeen nog steeds voorzichtig zijn in het bezoeken van familie en vrienden.

Maar ruim een jaar na het begin van de coronacrisis is de rek er bij de meeste mensen echt wel uit. Iedereen hunkert naar sociaal contact en het ‘oude normaal’. Het enige wat ze tot voor kort nog enigszins belemmerde was het risico op besmetting. En met zo’n zelftest is die angst vrijwel compleet weggenomen. ‘Als iedereen even zo’n testje doet dan zijn we veilig’, is de gedachte dan. Logisch dat mensen het dan als vrijbrief gaan beschouwen!

Dat neemt natuurlijk niet weg dat de coronamaatregelen nog steeds maatregelen zijn en iedereen zich er aan heeft te houden, maar dit was natuurlijk wel gewoon te verwachten. En vanwege de enorme populariteit van die zelftests, gekoppeld aan de hoge betrouwbaarheid ervan, dreigen we met z’n allen in een hele vreemde situatie terecht te komen. Eentje waarin een hele hoop mensen aantoonbaar klachtenvrij zullen zijn, maar wél zullen worden beboet voor het schenden van de corona-regels.

De regering zal dus vaart moeten maken met het aanpassen van de regels aan de nieuwe situatie, want anders halen ze zichzelf de woede van de menigte op de hals.