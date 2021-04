Raad voor Cultuur eist dat Omroep ON! lief is voor de NOS. Arnold Karskens: ‘Er moet ruimte voor kritiek zijn!’

De Raad voor Cultuur vindt dat omroep Ongehoord Nederland (ON!) een plek in het omroepbestel moet krijgen. Maar er is wel een kanttekening. ON!-voorzitter Arnold Karskens wordt namelijk dringend verzocht de continue kritiek op de NOS te staken.

De Raad van Cultuur heeft omroepskandidaat een positief advies gegeven voor toetreding tot de NPO. Er zat echter ook een kritische kanttekening bij het goedkeuren van ON!. De als rechts te boek staande omroep moet zich, aldus de Raad, distantiëren “van de structurele diskwalificatie van de NOS als onafhankelijke nieuwsvoorziening.” Want door de NOS te beschuldigen van het publiceren van nepnieuws doet ON! afbreuk aan het vertrouwen in de journalistiek én in het bestel.

Dat is op zich een redenering die Rutte ongetwijfeld ook graag zal willen zien in de politiek. Door kritiek te leveren op hem en zijn beleid ondermijn je het vertrouwen in de politiek, en het aanzien ervan. En dus moet je als Kamerlid netjes je handtekening zetten bij het kruisje.

“Dat mag de Raad voor Cultuur best vragen,” reageert Karskens tegen Nu.nl. “Maar wij zijn er ook om het nieuws van de andere kant te belichten. Als je ziet dat er in Nederland eenzijdig wordt bericht over een oorlog of over een sociaal probleem, dan vind ik dat je als journalist de vrijheid moet hebben om dat te becommentariëren. Zo houden we elkaar scherp.”

En, zegt hij, “journalisten mogen ook altijd kritiek hebben op politici, dat is heel mooi. Maar de journalistiek schiet in de stress als we kritiek hebben op elkaar. Terwijl ik vind dat het voor een goede Nederlandse journalistiek helemaal niet erg is als je af en toe iemand wijst op zijn vooringenomenheid.”

Trouwens, er zijn ook mensen die kritiek hebben op zijn omroep. Dat hoort erbij, vindt hij – blijkbaar anders dan de Raad voor Cultuur.

Eerder concludeerde de Raad dat ON! een duidelijke achterban vertegenwoordigt die zich nu nog niet herkent in het omroepbestel. Blijkbaar ontgaat het de Raad dan weer wel dat ook kritiek op de NOS één van de redenen is waarom die achterban zich thuis voelt bij ON!