Rutte verlengt de eeuwigdurende lockdown: ‘Als versoepelingen 28 april niet kunnen, dan 3 of 6 mei. Anders 13 mei!’

Niet alleen de coronacrisis blijft maar voortduren. Datzelfde geldt ook voor de lockdown. In december van dit jaar kreeg de Nederlandse kiezer te horen dat het land voor een periode van twee weken op slot gezet zou worden. Het is nu halverwege april. En premier Rutte heeft wéér een deprimerende boodschap voor het volk: het is best mogelijk dat versoepelingen toch niet kunnen op 28 april.

Ja, je leest het goed. Al die versoepelingen die deze maand nog zouden ingaan? Nou, dat kan wel eens half mei worden. Wie weet, want met een “potlood” geschreven, hè? Het kan volgens de demissionaire VVD-premier namelijk best zo zijn dat de keiharde lockdown – één van de strengste lockdowns ter wereld – langer duurt dan eind april. “We gaan echt geen onverantwoorde dingen doen,” zegt Rutte, waarbij hij blijkbaar totaal niet door heeft dat het langer op slot houden van de samenleving het summum van onverantwoord beleid is.

Elke datum die door het kabinet genoemd wordt als mógelijke versoepelingsdatum is steeds “in potlood” geschreven. Zodat de dag lekker makkelijk uitgegumd kan worden. “We bekijken het van week tot week. En daarbij is de situatie in ziekenhuizen bepalend,” aldus Rutte. “Als 28 april niet kan, wordt het 3 of 6 mei. En anders is de eerstvolgende datum 13 mei.”

Het Nederlandse volk wordt nu dus al voorbereid op een lockdown die tot halverwege mei duurt. Het moge duidelijk zijn: het kabinet probeert de lockdown zoveel mogelijk naar de zomer te duwen. En steeds weer komen ze aan met “twee weken.” Even twee weken doorzetten. Kom jongens, jullie kunnen het, nog maar 14 dagen. Een paar daagjes om het te doen. Flatten the curve! Daarna mogen we weer léven.

Oppositiepartij Forum voor Democratie is hier logischerwijze helemaal klaar mee. “Altijd nog twee weekjes wachten,” schrijft de partij op Twitter. “Iedere keer weer. Nederland heeft er genoeg van. Miljoenen Nederlanders gaan kapot aan de zinloze lockdown. Laat ons land nu vrij!”

Zo is dat! Deze onzinnige lockdown moet nú stoppen. Het is tijd voor vrijheid!