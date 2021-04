SP-leider Marijnissen is klaar met politieke spelletjes van partijen, wil openheid over samenwerking met Rutte: ‘Wie willen er met hem in het kabinet?’

SP-leider Lilian Marijnissen roept Nederlandse politieke partijen op om kleur te bekennen: willen ze wel of niet met Rutte in een kabinet zitten? Nederlanders hebben behoefte aan duidelijkheid, er is nu na het beruchte debat van 1 april nog steeds weinig duidelijkheid hierover. Partijen moeten openlijk uitspreken of ze wel of niet met de VVD van Rutte om tafel willen.

De leider van de SP deed zojuist een gewaagde oproep bij WNL op Zondag; ze is het zat dat politieke partijen niet duidelijk zijn óf ze wel of niet aan tafel gaan zitten met Rutte bij toekomstige formatiegesprekken. De SP gaat in ieder geval niet om tafel met Rutte.



“Het zou de komende tijd moeten gaan over wie deze VVD, met deze Mark Rutte, aan een meerderheid zou helpen. De SP zal dat in ieder geval niet gaan doen. Ik vind het wél heel goed dat Gert Jan Segers duidelijkheid verschaft, ik zou juist andere partijen op willen roepen om dat ook te doen.”

Marijnissen kaartte een sterk punt aan bij WNL: Nederlanders hebben de behoefte om te weten waar de partijen staan in deze kwestie. Wie wil Rutte nog wel een kans geven bij de formatiegesprekken en wie niet? Juist in deze tijd, na het debacle rondom de formatiegesprekken, heeft het land behoefte aan wat transparantie. Iets wat nog steeds grotendeels ontbreekt.