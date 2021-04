Ziekenhuizen steunen oproep van burgemeester voor heropening terrassen: ‘Nu is drukte niet te reguleren’

Diverse ziekenhuizen laten weten voorstander te zijn voor gereguleerde heropening van de terrassen. Burgemeesters van grote steden herhaalden deze oproep nog maar eens, want ze voorzien grote maatschappelijke onrust, meldt de NOS. De druk op het kabinet neemt toe!

Lid van de raad van bestuur van het Amsterdam UMC Mark Kramer en het Medisch Spectrum Twente scharen zich achter de oproep van de burgemeesters. Zij vrezen namelijk dat het dichthouden van de terrassen zal gaan leiden tot overvolle parken, waardoor alsnog veel mensen besmet kunnen raken. Als de terrassen worden opengegooid, dan neemt die druk af en verspreiden mensen zich veel meer over verschillende locaties in de buitenlucht.

Het argument van minister Grapperhaus, die zei dat versoepelen van de maatregelen “epidemiologisch onverantwoord” zou zijn, houdt geen stand. Het enige waar op zou moeten worden gelet, is drukte in het openbaar vervoer. En daar kunnen prima oplossingen voor worden verzonnen! Over de gehele dag meer bussen inzetten in de Randstad bijvoorbeeld. Het liefst in combinatie met een maximum aantal passagiers.

Als er niets wordt gedaan en minister Hugo de Jonge vrolijk “de piek van de derde golf” afwacht, dan krijgen we volgens de burgemeesters eenzelfde scenario als enkele weken geleden. Toen werden diverse stadsparken hardhandig ontruimd.

Dit demissionaire kabinet moet echt eens serieuzer gaan luisteren naar andere geluiden uit de samenleving, en niet alleen die van virologen en rekenmodel-fetisjisten.