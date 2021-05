Ambtenaren blokkeerden openheid van zaken Sigrid Kaag over verdwenen hulpmiljoenen voor Syrië

Minister Sigrid Kaag (D66) van Buitenlandse handel heeft een saillant rapport uit de handen van de Tweede Kamer gehouden op aandringen van haar eigen ambtenaren, zo weet De Volkskrant vandaag te melden. De Auditdienst Rijk die controleert hoe belastinggeld wordt uitgegeven, had namelijk omstreeks 2019 geadviseerd om de subsidie die de sociaal-liberale politica had verleend aan de stichting Mayday, die de Syrische hulporganisatie Witte Helmen onderhield, terug te vorderen.

Uitgaven van Mayday konden niet verantwoord worden, en later bleek dat structureel te hoge salarissen zijn uitgekeerd en geld is verduisterd. Kaag heeft de ruim €3,6 miljoen niet teruggevorderd, maar de laatste betaling van €57.000 wel tegengehouden. De stichting Mayday is inmiddels al geruime tijd failliet.

Vlak voor 2020 wilde Kaag openheid van zaken verschaffen aan de Tweede Kamer, waarin de hele handel en wandel rondom Mayday benoemd werd, maar haar eigen ambtenaren wilden dit niet. Zulke inlichtingen over fraude verschaffen aan het parlement zou niet nodig zijn, en bovendien zou een organisatie daarmee mogelijk onterecht aan de schandpaal genageld worden. De minister volgde uiteindelijk het advies van haar ondergeschikten op, en liet niets horen.

Steun aan de Witte Helmen werd later voortgezet.