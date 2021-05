Amerikaanse president Joe Biden gaat grenzen verder open zetten: “We werken hard om de schade van de afgelopen vier jaar ongedaan te maken”

De Amerikaanse president Joe Biden gaat het aantal vluchtelingen dat welkom is in de Verenigde Staten toch verhogen. Tot voor kort wilde Joe Biden niet afwijken van het beleid van zijn voorganger Donald Trump om jaarlijks 15.000 vluchtelingen op te vangen. Na een storm van kritiek is hij toch van mening veranderd.

De Amerikaanse president heeft toch besloten om zijn eerder mening en uitspraken te heroverwegen. Het is tijd, volgens Biden, om af te rekenen met het beleid van zijn voorganger. In plaats van jaarlijks 15.000 vluchtelingen op te vangen wil Biden dit ophogen naar 62.500, dat meldt RTL Nieuws.

Het huidige aantal van 15.000 ‘weerspiegelde niet de waarden van een natie die vluchtelingen verwelkomt en ondersteunt’, aldus Biden. Voor de president is koersverandering een manier om af te rekenen met Republikeins beleid van zijn voorganger:

“We werken hard om de schade van de afgelopen vier jaar ongedaan te maken”