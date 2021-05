Café Weltschmerz: Column Ad Nuis – ‘Johan Derksen lakei van vaccin-minister De Jonge?’

Columnist en fotograaf Ad Nuis fileert in drie delen het onlangs verschenen rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Pieter-Jaap Aalbersberg, over de “verschillende gezichten van de coronaprotesten”.

In deel 2 legt hij uit wat de demonstranten beweegt – want dat hebben ze bij de NCTV niet helemaal begrepen, vindt Café Weltschmerz: “Weldenkende burgers framen als extremisten gaat niet werken. Af en toe een Koekwaus die iets geks doet of doordraait in deze absurde tijden lijkt mij onvermijdelijk, maar is geen afspiegeling van de burgers die het beleid bekritiseren, die pleiten voor meer openheid over vaccinatie, meer discussie in de media tussen verschillende visies op vaccineren, die kritisch zijn op de wetenschap die sterk gelieerd is aan farma.”

Met andere woorden, de NCTV moet veel beter het onderscheid maken tussen échte extremisten die een gevaar zijn aan de ene kant, en bezorgde burgers die kritiek hebben op het coronabeleid van het kabinet aan de andere.

Nuis prijst Willem van Hanegem, die kritische vragen durft te stellen, en serveert Johan Derksen af als een lakei van Hugo de Jonge en zijn vaccins. Hij daagt Derksen uit om te onderzoeken of de huldigingen van Cambuur en Ajax, waar Derksen schande van sprak, een effect hebben gehad op de ziekenhuiscijfers. Of durft hij dat niet?