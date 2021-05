[Filmpje] Caroline van der Plas (BBB) over Kamerwerk: ‘Als een bedrijf zo zou werken, was het allang failliet’

BBB-leider Caroline van der Plas is van mening dat debatten in de Tweede Kamer efficiënter en effectiever kunnen. Dat zegt ze in radioprogramma In de Middag van BNR Nieuwsradio.

Hier een fragment:

In de Middag | Kersvers BBB-Kamerlid Caroline van der Plas (@lientje1967) ziet dat het Kamerwerk wel efficiënter kan. 'Die debatten en vergaderingen duren ontzettend lang. (…) Als een bedrijf op deze manier zou werken, dan was het hartstikke failliet geweest.' pic.twitter.com/ixexYI7ZUE — BNR Nieuwsradio (@BNR) May 3, 2021

“Nou ja ik vind dat die debatten en die vergaderingen, die duren gewoon echt hartstikke lang. Ik heb vorige week een wetgevingsoverleg gehad, die duurde tien uur. Het debat vorige week duurde veertien uur.” Ze gaat verder: “Dat kan allemaal net iets efficiënter en iets effectiever. U zei het al in de intro, als een bedrijf op deze manier zou werken, dan was het hartstikke failliet geweest.”

“Ik denk dat het efficiënter kan, bijvoorbeeld als je een inbreng gaat doen in een debat. Dan bereidt je je inbreng voor en dan heb je wat vragen aan het kabinet. En vervolgens dan gaan alle zeventien partijen zo’n beetje dat allemaal herhalen wat er al is gezegd. Dus ik dacht van zou het niet zo kunnen zijn dat we afspreken dat Kamerlid A, die het eerste is met de inbreng (…), dat alle Kamerleden alleen nog maar dáár bovenop iets kunnen doen.” Ze verduidelijkt daarna: “Dus niet weer het hele zelfde verhaal, maar alleen iets extra’s.”

“Dan gaan we volgens mij al heel veel tijd winnen”, zo stelt ze, “dus ik wil wel eens rondvragen of een experimentje daarmee doen, van scheelt dat tijd en gaan we dan iets concreter zijn.” Maar ze heeft ook een verzoek aan de ministers: “Die ministers moeten écht korter antwoorden, want soms stel je een vraag en dan wil je eigenlijk alleen maar ‘ja’ of ‘nee’ horen en dan sta je tien minuten te luisteren voordat je kan zeggen: ‘ik begreep niet wat u zei’.”

Dit is in ieder geval wel het proberen waard. Het is toch ook doodvermoeiend om zeventien keer hetzelfde te moeten horen, alleen omdat iedere partij graag zijn eigen videofragmentje op social media wil kunnen laten zien? Want daar lijkt het meestal om te gaan. Het is helemaal geen slecht idee om haar idee in ieder geval te proberen. Misschien leidt het er wel toe dat Kamerleden op die manier hun vragen ook meer op elkaar afstemmen. Dan is het niet alleen voor het parlement winst maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in de politiek.