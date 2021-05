[Filmpje] Zwaarbewapende BLM-sympathisanten vallen automobilist aan: ‘Don’t you f**** dare’

Wie nu nog gelooft dat ‘defund the police‘ een goed idee is, die moet dit filmpje maar eens goed bekijken. Op de beelden is te zien hoe een zwaar bewapende burgermilitie een autobestuurder in de Amerikaanse stad Portland op zeer agressieve wijze aanvallen.

De stad Portland in Oregon is al geruime tijd een broeinest van radicaal-links geweld, anarchisme en extremisme. Een nieuwe video van journalist Jack Posobiec toont aan dat de rust er verre van teruggekeerd is.

BREAKING: Heavily armed anarchist militia in Portland stop traffic, assault driver at gunpoint while he attempts to defend himself pic.twitter.com/6RJNA8bCWa — Jack Posobiec (@JackPosobiec) May 7, 2021

‘BREAKING: Zwaar bewapende anarchistische militie in Portland stoppen verkeer, vallen automobilist aan en richten wapens op hem terwijl hij zich probeert te verdedigen’, zo staat er in Posobiecs tweet.

Portland staat bekend om zijn gewelddadige linkse activisten en is ook één van de steden waar het hardst wordt geroepen om ‘defund the police‘: het niet langer subsidiëren van de politie. In de video is ook duidelijk te zien dat het hier gaat om Black Lives Matter-sympathisanten, aangezien sommigen op hun rug de tekst: ‘We back the black’ hebben staan.

Afgaande op onderstaande tweet gaat het om een protestmars genaamd ‘Justice For Patrick Simmons‘ en is de automobilist juist het probleem. Zij omschrijven de militante activisten als ‘vrijwillige beveiligers’:

De tweet is handig om een beetje context aan het verhaal te geven, maar daar is ook alles mee gezegd. Want laten we nou niet doen alsof het normaal is dat ‘vrijwillige beveiligers’ met automatische wapens willekeurige automobilisten staande houden. Het lijkt er namelijk sterk op dat hier niet eens echt een mars aan de gang is, maar dat er sprake is van een soort checkpoint op een kruispunt in een woonwijk. Het doet meer denken aan de anarchie in Seattle (the CHAZ), dan een protestmars.