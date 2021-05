Freek Jansen (FVD) kritisch na “totaal achterlijke” toename biomassa: ‘Ramp voor de volksgezondheid’

FVD-Kamerlid Freek Jansen is kritisch op het overheidsbeleid om vol in te zetten op biomassa en het sluiten van kolencentrales. Jansen spreekt over een “absurd beleid”. Biomassa is bij lange na geen schonere optie, daarnaast is het ook nog eens vele malen duurder. Volgens het Kamerlid ‘moeten we nu stoppen met deze kapitaalvernietiging.’

De uitstoot van kolencentrales is afgelopen jaar gehalveerd, terwijl het aandeel van biomassa in de energiesector explosief is gestegen met maar liefst 130 procent, dat meldt de NOS. Voor de biomassa-fanatici reden dus voor een feestje, maar FVD’er Jansen is zeker niet blij met deze ontwikkeling. Volgens het Kamerlid is biomassa niet schoner, en gaat het daarnaast ten koste van onze bossen en is het vele malen duurder dan steenkool. Dat schrijft hij op Instagram.

Als het aan Forum ligt stopt men direct met dit absurde beleid. Volgens Jansen zijn we in Nederland simpelweg ons kapitaal aan het verbranden door massaal te investeren in biomassa. De hardnekkige mythe dat biomassa ‘groen’ is lijkt ook maar niet te willen verdwijnen. Jansen stipt drie punten aan waarom biomassa absoluut geen beter alternatief is:

“1) Een biomassacentrale stoot 15% meer CO2 uit dan een kolencentrale om dezelfde hoeveelheid stroom op te wekken. 2) Er is massale ontbossing gaande om deze grauwe hobby van GroenLinks draaiende te houden. 3) Er komt veel meer fijnstof vrij bij stroomproductie in biomassacentrales (een ramp voor de volksgezondheid).”

De Haagse beleidsmakers, onder druk van klimaatfanatici zoals GroenLinks en andere klimaatclubjes, hebben gekozen voor een alternatief op steenkool wat alles behalve duurzaam is. Dat steenkool als fossiele brandstof niet meer voor de toekomst geschikt lijkt, mag geen verrassing zijn. Maar biomassa is wellicht nog wel het meest waardeloze alternatief voor steenkool. Toch heeft de groene lobby de biomassamythe zo kunnen spinnen dat landelijke en lokale bestuurders massaal veel te dure biomassacentrales uit de grond stampen.

Lokaal blijken vooral wethouders van GroenLinks- en D66-huize de dirigenten achter dit beleid te zijn. De belastingbetaler? Die mag natuurlijk vooral het geld blijven ophoesten voor deze vorm van ‘duurzame’ energie. Waarschuwingen van partijen als FVD volledig ten spijt.