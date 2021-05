Hugo de Jonge haalt uit naar Ajax: ‘Landskampioenschap is geen rechtvaardiging om er een feest van te maken’

Zorgminister Hugo de Jonge vindt dat Ajax zijn “maatschappelijke verantwoordelijkheid” gisteren niet serieus nam door spelers en fans de gelegenheid te geven feest te vieren vanwege het nieuwe landskampioenschap van de club. Het winnen van de bokaal is, aldus De Jonge, “geen rechtvaardiging om dan maar de regels los te laten en er buiten een feest van te maken.”

Als Rotterdammer, zegt De Jonge, was het sowieso al geen feest voor hem om te zien hoe blij Ajacieden gisteren waren. “Maar nu helemaal,” zegt hij. “Ik denk dat het goed is om ons te realiseren dat we ons nog een hele tijd aan de regels hebben te houden. We moeten echt nog even gedisciplineerd zijn.”

De Jonge wordt hierin gesteund door minister van Veiligheid en Justitie Ferd Grapperhaus. Volgens de CDA’er had het “niet mogen gebeuren.” Ook is hij niet blij met de uitspraak van Ajax-trainer Erik Ten Hag, die stelde dat de fans beter “controleerbaar” waren geweest, als ze toestemming hadden gekregen om de wedstrijd bij te wonen. “Heel merkwaardig,” zegt Grapperhaus daarover.