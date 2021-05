Huisartsen sceptisch over Hugo de Jonges vervroeging tweede AstraZeneca-prik: ‘Het moet haalbaar en uitvoerbaar zijn’

Huisartsen temperen de verwachting van coronaminister Hugo de Jonge dat de mensen die in aanmerking komen voor hun tweede AstraZeneca-vaccinatie die veel eerder zouden kunnen krijgen dan momenteel gepland is.

Afgelopen weken liet De Jonge weten in een brief dat de periode tussen de prikken in verkort kan worden, van twaalf weken naar tussen de vier en twaalf. Huiartsen werden aangespoord om de afspraken voor de tweede prik daarom te vervroegen.

Maar dat gaat niet zomaar, zo legt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) uit in De Telgraaf. Van de huisartsen wordt veel gevraagd: “Het moet voor hen haalbaar en uitvoerbaar zijn en te combineren met de overige patiëntenzorg. Dit is de zoveelste wijziging rondom deze vaccinaties. Er is al veel gevraagd van de flexibiliteit van de huisartsenpraktijken.”

De kans is dus groot dat veel AstraZeneca-prikken die gepland zijn voor juli en augustus gewoon blijven staan, moet de LHV dus toegeven. Vaccinaties naar voren halen zal daarom lang niet altijd mogelijk zijn. In weerwil van het optimisme van De Jonge.