Maurice de Hond peilt! Geen meerderheid voor welke coalitie dan ook: maar 20% wil JA21. Slechts 17% GroenLinks

Uit de meest recente peiling van Maurice de Hond blijkt dat er voor geen enkele meerderheid significante steun bestaat in de samenleving. De meest populaire optie is VVD, CDA, D66 aangevuld met JA21. Maar ook die optie kan maar op steun rekenen van 20% van de bevolking. De op één na meest “populaire optie,” of eigenlijk de op één na minst impopulaire optie, is de kernpartijen aangevuld met GroenLinks. Maar zo’n coalitie kan slechts op 17% steun rekenen.

Het is ongelooflijk, maar Maurice de Hond heeft nog meer slecht nieuws voor Mark Rutte en zijn mede-maffiosi van het partijkartel. Want de peiler heeft ook gekeken naar steun voor specifieke coalities die, gezien de onderlinge verhoudingen in Den Haag, mogelijk zijn. Daarbij is het oordeel van de kiezer duidelijk: geen enkele coalitie kan ook maar bijna op iets van een meerderheid steun rekenen.

De coalitie met JA21 is het minst impopulair. Maar zelfs die coalitie kan rekenen op steun van slechts 20% van de bevolking, wat véél te laag is voor een serieus kabinet dat grote problemen wil aanpakken. En voor Rutte is dat het ergste misschien nog niet eens. Want uit de peiling blijkt heel duidelijk dat het met name de achterban is van D66 dat die combinatie écht niet ziet zitten. Maar 9% van de D66-kiezers zou dat oké vinden. De kans dat Sigrid Kaag daarvoor kiest is dus minimaal – zo niet, niet-bestaand.

Dan is er nog de optie met GroenLinks. Die wordt gesteund door een belachelijk lage 17%. Maar let op! Wat deze coalitie betreft zijn het juist VVD’ers en CDA’ers die keihard rebelleren. Slechts 5% van de CDA’ers wil dat, en slechts 10% van de VVD’ers. Als ze dat doen blazen die partijen zichzelf dus op. Nou ja, het CDA tenminste wel, want daar is het al zo onrustig.

Dan komen we uit bij andere opties, waar de steun voor zo mogelijk nog minder is. De kern met de PvdA? 14% steun. Met ChristenUnie dan, dus voortzetting van het huidige kabinet? Slechts 9% steun (!). Een minderheidskabinet van de drie kartelpartijen dan? 8% steun.

Er is wél optie die relatief populair is, met maar liefst (zo kunnen we dat nu toch noemen gezien de andere uitslagen) 32% steun: “Geen van deze opties.”

En daar is alles wel mee gezegd. De Nederlandse kiezer is helemaal klaar met Mark Rutte én met alle mogelijke coalities die hij in elkaar kan smeden. De enige die dat voorlopig weigert in te zien is de capo di tutti capi zelve.