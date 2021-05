Politiek actieve Indiase actrice permanent van Twitter verbannen wegens ‘haatdragend en beledigend gedrag’

Twitter heeft de Indiase Bollywood-actrice Kangana Ranaut permanent van het platform verbannen wegens wat het bedrijf van Jack Dorsey ‘herhaaldelijke overtredingen van de regels inzake haatdragend en beledigend gedrag’ noemt. Ranaut reageert woest op de verbanning, die meent dat een ‘wit’ bedrijf haar als ‘bruin’ persoon tot slaaf maakt. Dat schrijft RTL Nieuws.

In India leed de regerende BJP-partij van premier Modi een gevoelige electorale nederlaag nadat de coronapandemie in het land volledig escaleerde en de zorginstellingen totaal door de hoeven deed zakken.

Ranaut is een fervent aanhanger van de partij van de regeringsleider, en deed via Twitter de oproep om aanhangers van de triomferende oppositiepartijen te “temmen.”

Twitter nam daarop actie, die aangaf eerder met de actrice in de clinch te hebben gelegen: “We zijn duidelijk geweest dat we strenge maatregelen zullen nemen tegen gedrag dat de potentie heeft schade te berokkenen. Het account is permanent geschorst wegens herhaalde overtredingen van de Twitter-regels, specifiek ons beleid inzake haatdragend gedrag en beledigend gedrag.”