Presentatrice Fidan Ekiz wint de Pim Fortuyn Prijs 2021: ‘Kritisch, respectvol, moedig en een voorbeeld voor velen’

BNNVARA-presentatrice Fidan Ekiz is vandaag door de jury van de Pim Fortuyn Prijs uitgeroepen tot winnaar van de award. In Nieuwspoort maakte juryvoorzitter Joost Eerdmans (JA21) bekend dat de journaliste de verdiende winnaar van de prijs is. In een toespraak roemde hij de Rotterdamse tv-maker als “een scherpe denker, spreker en schrijver, dapper, taboedoorbrekend en een voorbeeldige opiniemaker.”

“Als het gaat over spannende thema’s zoals diversiteit, emancipatie van nieuwkomers en de emancipatie van vrouwen schuwt onze winnaar lange tenen niet maar gaat er juist op af. Deze nieuwsgierigheid en het echt willen doorgronden is ontwapenend, maar is tegelijkertijd ook het beste wapen om voor sommigen onaangename waarheden op tafel te krijgen,” zo bejubelde Eerdmans de bekroonde Fidan Ekiz.

Ekiz mocht een ritje maken in de befaamde Daimler waarin Pim Fortuyn in de laatste maanden voor zijn dood rondreed, en kreeg daarbij behalve een kleine buste van de naamgever van de prijs ook een bos bloemen. Ze volgde Jort Kelder op, die de prijs vorig jaar in de wacht sleepte. Ook onder meer Afshin Ellian, Theodor Holman, Leon de Winter en John van den Heuvel wonnen de in 2015 in het leven geroepen prijs, die geldt als aanmoediging voor de verdediging van het vrije woord en het doorbreken van taboes.