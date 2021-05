Rutte onder vuur: ‘Eerst Nieuwsuur niet de Kamer informeren? Ondemocratisch!’

Op sociale media zijn mensen in woede ontstoken omdat VVD-premier Mark Rutte vanavond langskomt bij Nieuwsuur om daar uit te leggen wat hij van plan is inzake het creëren van een “nieuwe bestuurscultuur.” En dat is gek. Want hij zou eerst de Tweede Kamer hierover moeten informeren. “Ondemocratisch en onparlementair,” wordt deze pr-stunt dan ook genoemd.

Jeroen Stans is politiek verslaggever voor Nieuwsuur. En ja, deze man is momenteel helemaal in zijn nopjes. Want, schrijft hij op Twitter, vanavond is premier Rutte te gast in Nieuwsuur “over de formatie, de gewenste nieuwe bestuurscultuur en zijn eigen rol daarin als minister-president.”

Deze aankondiging kan op veel harde kritiek rekenen van ander journalisten. Ton F. van Dijk vindt het absoluut niet kunnen dat Rutte eerst tekst en uitleg komt geven over die nieuwe “bestuurscultuur” in de media, in plaats van waar hij dat hoort te doen: in de Kamer.

“Als ik Vera Bergkamp was zou ik namens de 150 Kamerleden Rutte nog voor de geplande uitzending van Nieuwsuur naar de Tweede Kamer laten komen om het parlement als EERSTE te informeren over de nieuwe bestuurscultuur. Wat is dit?” aldus Van Dijk.

Wierd Duk antwoordt daarop dat het “sowieso een staaltje WC-Eend van de eerste orde” is.

“Maar hoezo eerst de media informeren en dan pas de Kamer?” reageert Van Dijk daar op zijn buurt op. “Dat is toch na alles wat er gebeurd is een affront aan het adres van de Tweede Kamer? En nadat je dat gedaan hebt, reis je af naar Pieter Omtzigt om hem volledig te informeren en dan pas naar Nieuwsuur.”

Ook Pieter Klein van RTL Nieuws vindt het volkomen onacceptabel dat a) Rutte eerst naar Nieuwsuur gaat en b) dat het NPO-programma als propagandavehikel voor de VVD’er fungeert. Alweer. “Ondemocratisch en onparlementair,” noemt hij het. “Fijne start…”

Maar waar Van Dijk nog iets van hoop heeft dat Bergkamp er iets aan doet weet Klein dat dit niet gaat gebeuren. “Ik vrees dat Kamervoorzitter Vera Bergkamp hier niets aan gaat doen,” schrijft hij. “Net zoals ze de niet-openbaarmaking van notulen ministerraad 2020 liet gaan… Hetgeen wat mij betreft een schande is, na alles wat er is / was gepasseerd.”

Natuurlijk hebben de heren gelijk: Rutte zou hier eerst en tekst en uitleg over moeten geven in de Kamer, en doet dat niet. Het zorgt dat we zijn “radicale ideeën” over een nieuwe bestuurscultuur alvast met een flinke korrel zout moeten nemen. Want shows opvoeren in de media, maar niet het parlement informeren? Dat is héél erg oude bestuurscultuur.