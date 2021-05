Volkskrant-brief: ‘Tijd voor een politiek zonder de frustrerende zonnekoning Pieter Omtzigt!’

In De Volkskrant is vandaag vol de aanval ingezet op CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die nog altijd ziek thuis zit na zich te hebben overwerkt in zijn parlementaire bezigheden, waaronder het onthullen van de kindertoeslagenaffaire.

Advocaat Jan Smeets uit Ommel-Asten zint dat allemaal niets, en vindt dat de kabinetsformatie inmiddels lang genoeg “gefrustreerd” is door de “zonnekoning” Omtzigt. Smeets schrijft in de krant dat hij vindt dat Omtzigt teveel aandacht naar zich toetrekt: “Deze zonnekoning frustreert veel te lang de kabinetsformatie.”

Ook de bestseller die Omtzigt afgelopen jaar schreef kan bij Smeets niet op bekoring rekenen: “Van de totale 220 pagina’s gaan er slechts 20 over het beloofde nieuwe ‘sociaal contract,’” aldus de jurist: “Twintig bladzijden niets nieuws. Veel open deuren. Een tweedejaars student staatsrecht zou een onvoldoende krijgen voor deze scriptie.”

Bovendien is er wel degelijk ernstige fraude geweest bij de kindertoeslagenaffaire. Daar zou de CDA’er geen oog voor hebben, meent de advocaat. Het is daarom tijd dat Omtzigt de Haagse politiek verlaat, aldus Jan Smeets in De Volkskrant: “Het wordt tijd voor een politiek zonder Omtzigt.”