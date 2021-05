Zet u schrap voor Rutte-IV: informateur Hamer nodigt zeven partijen uit voor tweede gesprek

Informateur Hamer (PvdA) heeft zeven partijen uitgenodigd om te praten over een herstelplan na de coronacrisis. “Allemaal knielen en buigen voor Rutte-IV”, waarschuwt Geert Wilders (PVV), want het lijkt erop dat het nieuwe kabinet uit een aantal van deze partijen gaat bestaan.

De NOS meldt dat de partijleiders van VVD, D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie door Hamer zijn uitgenodigd voor een tweede gesprek. En omdat een herstelplan voor na de coronacrisis de eerste horde is die moet worden overwonnen voor een nieuw kabinet, zal dat morgenochtend bovenaan de agenda staan.

Allemaal knielen en buigen voor Rutte IV. Van SP tot CU. #RutteMoetWeg https://t.co/RZv311oEQ6 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 25, 2021

De genoemde partijen zijn in meer of mindere mate allemaal wel bereid om toe te treden tot een nieuw kabinet. VVD en D66 houden aan elkaar vast. Het CDA wil wel maar laat dat voor de bühne nog niet zo blijken. De PvdA en GroenLinks willen niet zonder elkaar in de coalitie en die laatste heeft toch niets meer te verliezen.

Dan blijven de SP en de ChristenUnie over. Gert-Jan Segers heeft Rutte allang vergeven en de SP kan het naar de achterban niet maken om samen met de VVD in een coalitie te gaan zitten. Die zitten er waarschijnlijk dus gewoon voor de vorm.

Het is namelijk wel handig om bij zo iets belangrijks als een herstelplan op brede steun te kunnen rekenen. Maar we steven eigenlijk dus gewoon af op VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks. Dat is immers ook de uitgesproken wens van D66-leider Sigrid Kaag.

Die vijf partijen gaan het op dit punt prachtig hebben met elkaar, want er moet flink met geld worden gestrooid om de economie en de samenleving te gaan redden. En op basis van dat ‘succesproject’ komen de partijen vervolgens zelf tot de conclusie dat samenwerking prima kan, waardoor eventuele felle weerstand op andere terreinen ook ineens flink afzwakt.

Aan dat proces kunnen de SP en de ChristenUnie ook nog een beetje meedoen, zodat ze als back-up voor de (toekomstige) coalitiepartijen kunnen fungeren. Mocht een PvdA of GroenLinks dan een keer principieel willen doen maar de coalitie niet direct op willen blazen, dan kan een linkse of een christelijke partij zo’n punt alsnog veilig door de Kamer loodsen. Dit is Rutte-IV met extra airbags.