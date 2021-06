Amerikaanse RIVM-directeur Anthony Fauci zwaar onder vuur na e-mails: ‘Lab theorie niet serieus genoeg onderzocht’

In de Verenigde Staten is Anthony Fauci, min of meer de Jaap van Dissel van Amerika, de afgelopen dagen flink onder vuur genomen, nadat een WOB-verzoek duizenden e-mails van de directeur van het NIH-instituut prijsgaf. Veel e-mails bevatten weinig nieuwswaardige informatie: Fauci stuurde zijn werknemers aan, of delibereerde over de coronapandemie.

Maar op één punt lijkt de tachtigjarige immunoloog serieuze steken te hebben laten vallen: al in 2020 waren er tekenen dat het coronavirus wel eens uit een lab in de Chinese stad Wuhan zou kunnen zijn ontsnapt. In die stad vond de eerste corona-uitbraak ter wereld plaats. Maar Fauci heeft die tekenen heel lang zonder pardon van tafel geveegd. “Handel dit af,” mailde hij dan bijvoorbeeld kortaf naar een ondergeschikte, wanneer een hoogleraar de theorie weer eens opwierp.

De gezaghebbende Wall Street Journal viel Fauci daarom ook aan: de medische expert had alle redenen om de theorie serieus te nemen en beter te willen onderzoeken, maar heeft dat tot slechts enkele weken geleden volledig nagelaten. Dat is zeer ten onrechte. schrijft de WSJ.

