Besmettelijke delta-variant steekt de kop op in Israël en Australië: mondkapjes keren terug

De delta-variant van het coronavirus is bezig aan een opmars in gebieden waar Covid-19 redelijk tot goed onder controle leek. In Israël zijn de afgelopen dag 123 nieuwe besmettingen vastgesteld, het hoogste aantal sinds 23 april. De R-waarde schoot ook omhoog, naar 1,7. Dat betekent dat iedere 10 coronapatiënten weer 17 anderen besmetten.

De stad Binyamina staat nu als ‘geel’ risicogebied te boek, in plaats van groen. De mondkapjesplicht is daar terug, en ook op het vliegveld Ben Gurion is het weer verplicht om een gezichtsmasker te dragen.

Behalve in Israël gaat het ook in New South Wales in Australië de verkeerde kant op met de coronabesmettingen. Ook daar gaat de delta-variant flink rond. Gisteren werden tien nieuwe besmettingeng geconstateerd: het hoogste aantal in ruim een week. Er waren plannen om de mondkapjesplicht daar af te schaffen, maar die worden nu op de lange baan geschoven.