CDA-top op ramkoers met Pieter Omtzigt: ‘Er valt geen land met hem te bezeilen… heeft hulp nodig’

De top van het CDA is overduidelijk klaar met het eigen Kamerlid Pieter Omtzigt. Want de zogenaamde christendemocraten laten nu in een lek weten aan RTL Nieuws dat het wat hen betreft over en voorbij is met het lidmaatschap van de populaire maar overspannen parlementariër. Of hij gaat vrijwillig weg of ze dúwen hem eruit.

Bij het CDA is de aanval op Pieter Omtzigt nu helemaal losgebarsten. Want de “top” van de partij lekt aan RTL Nieuws dat ze voor hem écht geen toekomst meer zien bij de partij. “Achter de schermen valt te horen dat met Omtzigt geen land te bezeilen valt,” zegt RTL-presentator en voormalig CDA-spindokter Frits Wester over wat zijn CDA-bronnen hem vertellen. “En anders moeten ze die voor hem trekken, hoor ik.”

En dat is niet alles. Oh nee. Het is nog veel erger. Want ze worden ook weer heel persoonlijk. Zo opereert het partijkartel namelijk altijd. Onenigheid met iemand ontaardt altijd in lastercampagne. Thierry Baudet en Geert Wilders kunnen erover meepraten.

Omtzigt is, zeggen de CDA-toppers (haha), “totaal de weg kwijt.” Sterker nog, volgens deze christendemocratische (haha!) partijgenoten van hem moet hij “geholpen worden.”

Zo. Van je partijgenoten moet je het hebben.

“Hoe populair Omtzigt ook is binnen de partij en voor een deel van de bevolking, ik zie hem voor het CDA niet meer terugkeren op het Binnenhof. De schade daarvoor lijkt te groot,” concludeert Wester logischerwijze. Dit zou einde oefening moeten zijn voor Omtzigt bij het CDA.

Natuurlijk is dat precies wat de CDA-top probeert te bereiken. De Omtzigt-memo is niet gelekt door Omtzigt zelf, maar hoogstwaarschijnlijk door de partijtop. Het “sensibiliseren” van Omtzigt heeft geen effect gehad, en dus willen ze hem lozen.

Maar er was een probleem. Hij ging niet en hoopte zelfs ongetwijfeld achter de schermen de boel te beïnvloeden, óók tijdens de formatie.

Dat zal Wopke Hoekstra niet lekker hebben gezeten. En dus denkt de partijtop: ‘Nu aansturen op een breuk, alle vuile was naar buiten gooien, een crisis riskeren, maar als Omtzigt opstapt dan hebben we over een week of drie/vier weer rust in de tent, en dan kunnen we dus prima regeren.’

Dit is het spel dat nu gespeeld wordt. En het is makkelijk opereren voor ze omdat Omtzigt niet publiekelijk terugslaat.

Het is een vies spel, maar het is ook opmerkelijk dat het zo gespeeld wordt. Want politiek inhoudelijk is Omtzigt gewoon links, en dus past hij echt wel bij het CDA. Hij heeft een paar dossiers waarop hij uiterst kritisch is geweest richting de zittende macht (zoals de Toeslagenaffaire, en gelukkig maar want anders was het nooit boven komen drijven), maar op immigratie, overgave van onze soevereiniteit aan de EU, de Woke-gekte, de Gender-waanzin, de klimaathype, en natuurlijk de coronadictatuur heeft hij altijd braaf meegestemd met zijn partij. Omtzigt is een CDA’er in hart en nieren.

Als je je dat bedenkt en dan even verder nadenkt besef je opeens hoe het toch kan dat de mainstream politiek zo oneerlijk, leugenachtig, en vies kan zijn over partijen die wél het hele narratief willen veranderen, zoals FVD. Want als ze bereid zijn om een eigen Kamerlid, dat trouw meestemt met de partij maar op een paar punten kritisch is, op deze manier te behandelen, nou, dan zijn ze al helemaal maar wat graag bereid om – samen met vrienden in de media – zo’n narratief-veranderende partij tot de grond toe af te branden.