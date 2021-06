CPB-directeur wil dat Nederland alle cryptomunten verbiedt: ‘Anders zijn we de klos’

Pieter Hasekamp, de directeur van het Centraal Planbureau (CPB), heeft vandaag is het Financieele Dagblad een plan ontvouwd met als doel alle cryptomunten, zoals Bitcoin, Ripple, Ethereum en Dogecoin, te verbieden. Wat hem betreft moet Nederland ingrijpen voordat het te laat is, schrijft hij: “Voor beleggers én overheden geldt: wie als laatste in beweging komt, is de klos. Nederland moet nu de bitcoin in de ban doen.”

Als reden voert Hasekamp op dat Bitcoins zelf geen eigenstandige waarde hebben, maar die altijd ontlenen aan een wisselkoers tegenover een gevestigde munt zoals de dollar of de euro. Een crypto “ontleent zijn aantrekkingskracht alleen aan acceptatie door anderen,” vindt de centrale planner.

Juridisch gezien zal het lastig zijn om cryptomunten aan de leiband te leggen, omdat ze geen product van de overheid zelf zijn. Minister Hoekstra (Financiën) antwoordde in 2018 daarom al afwijzend op een vraag of Bitcoin en aanverwante financiële producten verboden konden worden.

