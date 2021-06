Filmpje! Thierry Baudet blaast Tweede Kamer omver met voorspelling Rockefeller Foundation: ‘Gehoorzaamheidstraining!’

Het blijft opmerkelijk: steeds weer doen invloedrijke NGO’s en andersoortige stichtingen en organisaties van de elites “voorspellingen” die vervolgens helemaal uitkomen. Zo ook de Rockefeller Foundation. Want die voorspelde in 2010 dat er een “pandemie” zou komen, en vervolgens hoe de wereld daarop zou reageren: meer, meer, meer overheidsmacht, minder, minder, minder vrijheid. Tijdens zijn inbreng bij het coronadebat van vandaag kaartte Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet deze dit aan. En, zei hij: volgens het rapport duurde het maar liefst 13 jaar tot burgers zouden rebelleren.

Goede toespraak van @thierrybaudet in de Tweede Kamer vandaag. Dat van die Rockefeller Foundation is echt te bizar voor woorden. Of eigenlijk niet, want die elitaire ballen vertellen ons al jaren wat ze gaan doen 'onder het mom van voorspellingen'. Doodeng! — Michael van der Galien (@MichaelvdGalien) June 3, 2021

In 2010 publiceerde de Rockefeller Foundation een bijzonder interessante voorspelling. Het rapport voorzag namelijk een pandemie, die vervolgens zou resulteren in meer, meer, meer overheidsmacht, vaccinpaspoorten, bereidwilligheid van burgers om vrijheid op te geven in ruil voor “veiligheid,” temperatuurmetingen bij het binnengaan van gebouwen, en ga zo maar door. Kortom, wat we nu zien in de praktijk werd 11 jaar geleden al voorspeld door deze buitengewoon invloedrijke NGO.

Opmerkelijk, vond Baudet. Daarom besloot hij om hier het één en ander over te zeggen tijdens zijn inbreng bij het coronadebat van vandaag. Wat volgde was een ijzersterk verhaal waarin hij uitlegde dat we op moeten houden met deze “angstpsychose,” zoals hij het noemde.

Want, zei hij, als de voorspelling van de Rockefeller Foundation klopt zitten we mogelijk opgescheept met een overheid die nooit meer écht teruggaat in zijn hok – en met een pakket autoritaire maatregelen dat steeds weer van stal gehaald kan worden als de powers that be besluiten dat er een nieuwe “crisis” is. Een klimaatcrisis. Een pandemie. Een veiligheidscrisis. Elke keer weer kan er iets zijn om dit te doen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!



Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!