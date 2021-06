Haha! Ruzie in de tent: VVD’ers komen “in opstand” tegen mogelijke coalitie met klimaatridders van GroenLinks

Leuker dan dit wordt het niet. Bij de VVD is er grote onrust ontstaan vanwege de mogelijke (lees: waarschijnlijke) komende samenwerking met GroenLinks. Want, zeggen VVD-leden, die partij is veel te links. Dat kan toch niet zomaar! Deze VVD’ers zijn verenigd onder de naam Klassiek Liberaal. Met een petitie proberen ze de droomcoalitie van D66-leider Sigrid Kaag tegen ge houden. “Soms moet je stront stront noemen,” aldus de inspirerende woorden van voorzitter Ad Lagas.

Er zijn blijkbaar flink wat “prominente VVD’ers” aangesloten bij een groep opstandelingen genaamd Klassiek Liberaal, die GroenLinks uit de formatie willen kieperen. Het gaat om oud-Kamerleden, wethouders, en zelfs gemeenteraadsleden.

En bóós dat ze zijn, dat er mogelijk samengewerkt wordt met GroenLinks! Woest, zelfs. Want, aldus Lagas, “we staan op bijna alle punten lijnrecht tegenover elkaar.” Straks krijgen we, aldus deze “klassiek-liberaal” een land dat volgebouwd is met zonnepanelen en windmolens, een krijgsmacht die totaal gesloopt is, en – oh ja – en enorme nieuwe instroom van migranten die naar Nederland komen op jacht naar gratis geld.

De petitie zou gesteund worden door de VVD’ers achter Klassiek Liberaal. Het gaat om zo’n 150 quasi-liberalen. Maar hoe liberaal ze zijn wordt meteen duidelijk als Lachgas duidelijk maakt dat hij en zijn vrienden de meest linkse VVD-leider ooit, Mark Rutte dus, natuurlijk heus wel helemaal top vinden. “We staan nog wel achter hem,” zeggen ze heel braaf.

Natuurlijk doen ze daar heel verstandig aan, want bij de quasi-liberale VVD wordt kritiek op De Heerser absoluut niet gewaardeerd. Lokale politici die zich tegen Rutte durven uit te spreken, en hardop wagen te zeggen wat we allemaal weten – dat hij tot alles bereid is om de macht in handen te houden – worden héél snel op een zijspoor gezet. Een VVD’er die een politieke carrière ambieert doet er dus verstandig aan De Leider altijd te prijzen.

Hoe dan ook, natuurlijk is dit wel bijzonder vermakelijk. Inhoudelijk zijn de verschillen tussen partijen als GroenLinks en PvdA en zelfs D66 natuurlijk te verwaarlozen, zeker wat betreft immigratie en ‘klimaat.’ Maar ja, de schijn van onderlinge verschillen – dat je stem iets uitmaakt – moet natuurlijk ten koste van alles worden hoog gehouden, en dus doen boze VVD’ers nu net alsof regeren met GroenLinks vreselijk zou zijn… terwijl regeren met PvdA en D66, wat precies hetzelfde beleid oplevert, juist geen enkel probleem oplevert. Wat een theater!

Maar goed, vermakelijk is het wél. Met een beetje mazzel gaat het nu door, zodat steeds meer VVD-“prominenten” van zich laten horen tegen de aanstaande linkse coalitie. Niet dat het inhoudelijk iets uitmaakt, maar we zijn allemaal wel toe aan wat politiek vertier. Niet dan?

