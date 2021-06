Hugo de Jonge FAALT maar door: GGD vanochtend onbereikbaar door stormloop op Janssen-vaccin

Het is vandaag aanpoten bij de GGD. Want het speciale nummer dat is ingesteld zodat mensen een afspraak kunnen maken om gevaccineerd te worden met het vaccin van Janssen is totaal overbelast. Wie vandaag 0800-1295 belt heeft de grote kans niet eens bijna contact te kunnen maken met wie dan ook. Want, zegt de GGD, alles ligt plat. En dat is gek. Want een blinde kon zien aankomen dat het Janssen-vaccin populair zou zijn. Van eigen bodem, en je hebt voorlopig genoeg aan één dosis.

Voor farmaceut Janssen is er vandaag héél goed nieuws. Want waar het coronavaccin van het bedrijf een paar weken lang negatief in het nieuws kwam vanwege zeldzame bijwerkingen is het nu juist op extreem positieve wijze in het nieuws gekomen: heel Nederland wil er namelijk tóch mee geprikt worden.

Vanaf vandaag kunnen mensen een speciaal nummer bellen (0800-1295) om een afspraak in te plannen zodat ze gevaccineerd kunnen worden met Janssen. De bedoeling is dat de overheid snel af wil van dit product omdat de voorkeur vanuit Den Haag even wordt gegeven aan andere farmaceuten, en dan met name aan Moderna en Pfizer/BioNTech.

Maar het vaccin van Janssen heeft twee heel belangrijke voordelen voor veel mensen. Ten eerste is het van eigen bodem. Daar tillen mensen aan. Pfizer komt uit Duitsland en wordt door veel mensen daarom ook vertrouwd, maar er gaat niets boven Friesland, nee Groningen, nee Nederland.

Ten tweede, en dit weegt voor veel mensen nog zwaarder, is er het simpele feit dat je van Janssen maar één shotje nodig hebt. Oké, misschien dat de bijwerkingen wat heviger zijn in sommige mensen dan bij de twee doses-vaccins, maar dan heb je ook wat. Je bent er meteen vanaf. Eén spuiten, en hop, na twee weken kun je overal naartoe vliegen met je vaccinatiebewijsje. Zelfs naar het Luxemburg van Sigrid Kaag.

Dat het vaccin populair zou zijn is dus nogal wiedes. Maar wat blijkt? Minister Hugo de Jonge (CDA, natuurlijk) was daar tóch niet op voorbereid. Want sinds vanmorgen liggen de lijnen plat.

In de eerste minuten dat de lijnen daadwerkelijk open waren – vanaf 10:00 uur vanochtend – probeerden maar liefst 70.000 mensen daadwerkelijk te bellen. Op een bevolking van 17 miljoen is dat natuurlijk indrukwekkend, maar niet heel gek. Volgens De Jonge was de GGD dan ook op alles voorbereid. ”

De lijnen kunnen het, zei hij kort voordat de lijnen opengingen, “absoluut aan…. we zijn klaar voor een hausse aan telefoontjes. Maar als we met zijn alleen massaal gaan bellen, alle mensen die nog geen prik hebben gehad, dan zou het best wel even vast kunnen lopen.”

Ah ja. De lijnen kunnen het dus prima aan, geen enkel probleem, maar het kan wel even vastlopen. Sure. Dat spreekt elkaar ook helemaal niet tegen, of zo.

Natuurlijk is dit dus gewoon weer de zoveelste faalactie van deze volstrekt nutteloze faalminister. Het is nu zelfs zo erg dat de GGD mensen oproept om niet te bellen de komende tijd. “Alleen dan kunnen we terug in de lucht komen,” aldus de organisatie die bijna net zo hard faalt als De Jonge zelf.

Wat een grap is dit zeg. Kan iemand die incompetente De Jonge nu eindelijk verlossen en terugsturen naar Rotterdam? Laat hem daar maar in de gemeenteraad gaan zitten of iets van soortgelijke strekking. Lijkt me veel beter passen bij zijn vaardigheden.