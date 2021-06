Topeconoom blij met lange formatie, want kabinet kan dan niet met dure projecten komen: ‘geluk bij een ongeluk’

Economisch gezien is de langdurende kabinetsformatie niet zo grote ramp, aldus ABN Amro hoofdeconoom Sandra Phlippen. Hoe langer de formatie duurt, hoe meer kans de economie krijgt om zelf te herstellen. Doordat er voorlopig nog geen nieuw kabinet lijkt te komen, kan men ook niet met peperdure herstelprojecten komen – projecten die mogelijk miljarden kosten, maar geen resultaat zullen leveren. Een ‘geluk bij een ongeluk’ dus, aldus de hoofdeconoom.

De ABN Amro hoofdeconoom was vandaag te gast bij het programma Buitenhof waar ze uiterst kritisch was op het Nederlandse herstelplan. Even wat minder overheidsingrijpen kan ook geen kwaad volgens Phlippen. Een natuurlijk herstel van de economie is wat wenselijk is, niet juist méér belastinggeld en overheidsingrijpen:

“Dan hoeft de pot niet verteerd te worden voor het herstel en is er meer geld voor de grote structuurproblemen die hardnekkiger naar voren komen na de crisis”

Phlippen stelt dat het weinig zin heeft om nu met onnodig veel geld over de balk te gaan smijten. Een langdurige formatie kan hier voor zorgen, want het demissionair kabinet kan geen nieuw peperduur project voorstellen, daar is toch echt een nieuw kabinet voor.

Voor onze economie kan het dus een kwaad om nog even zonder kabinet te zitten. En als we kijken naar de vele weggegooide miljarden – onder andere onder het toeziend oog van minister Hugo de Jonge – door het kabinet tijdens de coronacrisis, zien we dat juist méér overheid het probleem groter maakt. Politiek gezien kan Nederland wel een nieuw kabinet gebruiken, maar onze economie blijkt dus wel blij te zijn met deze adempauze.