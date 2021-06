Twitter schorst profiel Willem Engel na nepnieuws over vaccinaties

Willem Engel is tijdelijk de controle over zijn Twitterprofiel verloren. Dat zegt de aanvoerder van de omstreden corona-actieclub Viruswaarheid. Nadat Engel via een tweet onterecht suggereerde dat er een verband was tussen de hartstilstand van de Deense voetballer Christian Eriksen en een coronavaccinatie (die Eriksen helemaal niet gehad heeft), ging Twitter over tot blokkade van Engels bericht nadat hij weigerde het zelf te verwijderen.

Het profiel is nog wel te bekijken, en ook oude tweets van de Viruswaarheid-oprichter staan nog online. Wanneer Engel mag terugkeren is onbekend, maar wel is duidelijk dat bij herhaaldelijke overtredingen het account van Engel definitief verwijderd wordt.

Niet iedereen is tevreden met de blokkade van de corona-complotdenker. Volkskrant-wetenschapsredacteur Maarten Keulemans schrijft: “Zo oneens met Twitter. Ook ik ben het natuurlijk vreselijk oneens met Engel. Maar waarom mogen we hem er niet hier op Twitter op aanspreken? Open debat hebben we nodig, geen censuur.”