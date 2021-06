Winkelbrancheorganisatie hekelt optimisme na versoepelingen: ‘Verdere kaalslag in de winkelstraat niet te voorkomen’

Het optimisme in de samenleving is groot, veel coronamaatregelen zijn opgeheven en het lijkt erop dat veel mensen hun ‘oude’ leventje weer kunnen oppakken. Maar schijn bedriegt, aldus een bezorgde INretail. De winkelbrancheorganisatie vreest voor een zware toekomst, de versoepelingen ogen dan misschien fijn, een kaalslag in de Nederlandse winkelstraten lijkt haast onvermijdelijk. Veel ondernemers hebben door de coronacrisis gigantische schulden opgebouwd.

INretail ziet de toekomst somber tegemoet. Tegenover WNL laten ze weten dat een kaalslag in de winkelstraat onoverkomelijk lijkt. Het aantal fysieke winkels is het afgelopen decennium flink gedaald én door de langdurende coronacrisis zijn de problemen voor veel ondernemers alleen maar groter geworden.

Door de versoepelingen lijkt het voor consumenten alsof alles weer terug is naar het oude. Maar dit is pure schijn aldus INretail, veel winkels hebben zware klappen te verduren gehad én door de heropening van de samenleving zullen veel schulden en rekeningen moeten worden afbetaald. De grote vraag is natuurlijk van welk geld.

De schuldenlast is voor veel ondernemers te verstikkend geworden, waardoor de brancheorganisatie vreest voor een golf aan faillissementen en ondernemers die gewoon stoppen omdat ze er geen toekomst meer in zien: “Voor veel winkels geldt dat ze nog niet terug zijn bij waar we voor de crisis waren”.

De winkelbrancheorganisatie hoopt dan ook dat politieke partijen serieus gaan nadenken over de toekomst. Komend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en een lokale winkelgebieden verdienen wel wat extra aandacht bij de verkiezingen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het optimisme in de samenleving, en met name bij onze politieke bestuurders, is groot. We hebben in een absurd lange lockdown gezeten, dus veel mensen zijn blij om eindelijk af te zijn van veel maatregelen. Maar de economische gevolgen van deze crisis zijn nog lang niet over, het is zaak dat we de noodlijdende ondernemers niet vergeten. INretail hoopt dan ook dat politieke partijen serieus gaan nadenken over de toekomstplannen, want als het zo doorgaat gaan veel ondernemers met hun zaak ten onder.